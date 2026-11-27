SOOP이 스트리머들의 리그 오브 레전드(LoL) 실력을 겨루는 e스포츠 대회 ‘Whiff 2026 LoL 멸망전 시즌2’ 본선에 돌입한다. 참가자의 실제 경기력을 반영한 자체 점수제를 정식 도입하는 등 대회 운영 방식에도 변화를 줬다.

27일 SOOP에 따르면 LoL 멸망전은 스트리머들이 직접 팀을 구성해 경쟁하는 SOOP의 대표 오리지널 e스포츠 콘텐츠다. 이번 시즌에는 생활 탈취제 브랜드 위프(Whiff)가 처음으로 메인 스폰서로 참여한다.

이번 대회의 가장 큰 변화는 참가자 평가 방식이다. 기존 솔로 랭크 티어를 기준으로 점수를 책정했던 것과 달리 챔피언 폭, 전투, 오더, 게임 센스, 시야, 경험 등 6개 항목을 종합적으로 평가하는 자체 점수제를 적용한다. 앞서 ‘2026 LoL 멸망전 with Gen.G’에서 시범 운영한 제도를 보완했다.

점수 산정에는 SOOP 운영진과 젠지 글로벌 아카데미 코치진이 참여했다. 솔로 랭크 기록과 세부 경기 지표, 제출 영상, 과거 대회 기록 등을 분석했으며 게임 데이터 분석 서비스 YOUR.GG가 평가 결과를 검수했다. 본선 직행팀을 선정하는 유저 투표 역시 기존 팀 단위에서 포지션별 개인 투표 방식으로 개편했다.

총 38개 팀이 참가한 이번 대회에서는 유저 투표와 예선을 거쳐 김민교, 클리드, 저라뎃, 너구리, 스맵 등이 포함된 8개 팀이 본선에 진출했다.

본선은 27일부터 12월1일까지 8개 팀을 A·B조로 나눠 3판 2선승제의 듀얼 토너먼트 방식으로 진행된다. 각 조 상위 2개 팀은 12월2~3일 열리는 4강전에 진출한다.

결승전은 12월5일 오후 5시 서울 마포구 상암 SOOP 콜로세움에서 오프라인으로 개최된다. 4강과 결승전은 모두 5판 3선승제로 치러진다.

총상금은 3100만원으로 우승팀에 2500만원, 준우승팀에 500만원, 결승전 최우수선수(MVP)에게 100만원이 주어진다. 대회 전 경기는 SOOP을 통해 생중계된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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