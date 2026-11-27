팔꿈치 주변 힘줄은 손목과 손가락을 움직이는 근육과 연결돼 있어 물건을 들거나 쥐는 동작, 반복적인 가사 및 업무 활동 등으로 과부하가 쌓이면 통증이 발생할 수 있다. 대표적인 질환이 테니스엘보와 골프엘보다.

테니스엘보는 의학적으로 외측상과병증, 골프엘보는 내측상과병증이라고 한다. 각각 팔꿈치 바깥쪽과 안쪽의 뼈 돌출 부위인 상과에 부착된 힘줄에 문제가 생기는 질환이다. 특정 스포츠에서 유래한 명칭 때문에 운동선수에게 주로 발생한다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 손목과 팔을 반복적으로 사용하는 주부와 직장인, 요리사, 미용사 등 다양한 직업군에서도 나타날 수 있다.

발생 기전은 반복적인 사용에 따른 힘줄의 과부하와 관련이 있다. 손목과 손가락을 움직이는 근육의 힘줄에 지속적으로 부담이 가해지면 미세 손상이 누적되고, 조직의 퇴행성 변화가 진행되면서 통증과 기능 저하로 이어질 수 있다.

통증이 나타나는 위치와 유발 동작은 병변 부위에 따라 차이가 있다. 테니스엘보는 팔꿈치 바깥쪽에 통증이 발생하는 질환으로, 손목을 뒤로 젖히거나 손에 힘을 주어 물건을 들어 올릴 때 증상이 심해지는 경향이 있다. 물건을 쥐거나 문 손잡이를 돌리는 등 손목을 사용하는 일상적인 동작에서도 통증이 나타날 수 있다.

반면 골프엘보는 팔꿈치 안쪽에 통증이 집중되는 질환으로, 손목을 굽히거나 손바닥이 아래를 향하도록 아래팔을 돌리는 동작에서 증상이 두드러질 수 있다. 걸레를 짜거나 물건을 강하게 쥐는 등 손목과 아래팔에 힘이 들어가는 동작에서도 불편감이 심해질 수 있다.

초기에는 팔꿈치 주변이 뻐근하거나 특정 동작에서만 통증이 나타나는 경우가 많다. 하지만 증상이 지속되면 통증이 아래팔까지 퍼지고, 통증으로 인해 물건을 쥐거나 들어 올리는 동작에 어려움을 겪는 등 일상생활에도 지장을 줄 수 있다. 따라서 팔꿈치 통증이 반복되거나 점차 심해진다면 단순한 근육 피로로 여기지 말고 정확한 원인을 확인하는 것이 중요하다.

진단은 통증의 발생 시점과 양상, 압통 부위, 팔꿈치와 손목의 움직임에 따른 통증 반응 등을 확인하는 병력 청취와 신체검사를 중심으로 이뤄진다. 대부분 임상 증상과 진찰을 통해 진단할 수 있으며, 다른 질환과의 감별이나 힘줄 손상 상태를 추가로 확인해야 하는 경우 초음파 또는 MRI 검사를 시행할 수 있다. X-ray는 힘줄 자체보다는 골절이나 관절염 등 뼈와 관절의 이상 여부를 확인하는 데 활용된다.

치료는 통증의 정도와 힘줄 손상 상태, 환자의 생활환경 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 우선 통증을 유발하는 동작을 줄이거나 조절해 힘줄에 가해지는 부담을 낮추는 것이 중요하다. 필요에 따라 약물치료와 물리치료, 보조기 착용 등을 시행하며, 체외충격파 치료나 주사치료도 환자의 상태에 따라 고려해볼 수 있다. 이후 통증이 조절되면 손목과 아래팔 근육의 유연성 및 근력을 회복하기 위한 재활운동을 단계적으로 진행한다.

대부분 비수술적 치료를 우선 시행하게 된다. 충분한 보존적 치료에도 증상이 호전되지 않고 일상생활과 팔의 기능에 상당한 제한이 지속되는 경우에는 수술적 치료를 고려할 수 있다. 수술 여부는 증상의 지속 기간뿐 아니라 힘줄의 손상 상태와 기능 저하 정도 등을 종합적으로 평가해 결정한다.

박지연 신촌연세병원 정형외과 과장은 "테니스엘보와 골프엘보는 주로 문제가 발생하는 힘줄과 통증 부위는 다르지만, 반복적인 사용으로 힘줄에 과부하가 누적된다는 공통점이 있다”며 “초기에는 특정 동작에서만 통증이 나타나 대수롭지 않게 여기기 쉽지만, 통증이 반복되거나 물건을 쥐고 드는 동작까지 어려워진다면 정형외과 진료를 통해 정확한 원인을 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"고 설명했다.

이어 "치료 과정에서는 통증을 완화하는 것뿐 아니라 힘줄에 가해지는 부담을 조절하고 손목과 팔의 기능을 회복하는 데 중점을 둬야 한다"며 "평소 손목과 팔을 반복적으로 사용하는 작업을 할 때는 중간중간 휴식을 취하고, 무거운 물건은 양손으로 들어 한쪽 팔에 집중되는 부담을 줄이는 것이 좋다. 작업 전후에는 손목과 아래팔 근육을 무리하지 않는 범위에서 스트레칭하고, 평소 근력과 유연성을 관리하는 습관도 도움이 된다"고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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