가수 임영웅이 자신의 공연실황영화 무대인사를 위해 김포 극장에 깜짝 등장했다.

임영웅은 CGV김포에서 영화 ‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2’ 첫 무대인사를 진행했다. 장소는 임영웅이 앞서 라이브 방송에서 직접 추첨해 정했다.

예고 없이 극장에 모습을 드러낸 임영웅을 본 관객들은 환호와 박수로 맞았다. 임영웅은 MC탁의 진행 아래 관객들과 인사를 나누고 영화 관람 소감을 직접 물으며 팬들과 가까이 소통했다.

임영웅은 “너무 짧아서 아쉽다”며 “아침부터 만나고 싶어서 기대됐다”고 말했다. 추워진 날씨를 언급하며 “감기 조심하시고 외투 잘 입고 다니시라”고 팬들의 건강을 챙기기도 했다.

이날 임영웅은 직접 준비한 친필 사인 포스터를 추첨을 통해 관객들에게 선물했다.

‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2’는 데뷔 10주년을 맞은 임영웅과 팬클럽 영웅시대가 함께해온 시간을 돌아보는 공연실황영화다. 임영웅의 콘서트 누적 관객 100만 명 돌파를 기념하는 의미도 담았다.

앞서 임영웅은 자신의 공연실황영화를 통해 대형 스크린과 사운드로 공연장의 열기를 극장으로 옮겨왔다. 이번 작품에서는 지난 10년의 기록과 함께 앞으로의 시간을 약속하는 무대가 담겼다.

김포에 이어 청주와 김해에서도 두 차례 게릴라 무대인사가 예정돼 있다. 사전 예고 없이 진행되는 만큼 임영웅이 어느 극장에 모습을 드러낼지도 관심을 모은다.

‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2’는 전국 CGV에서 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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