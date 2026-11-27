사진=한국방송연기자협회

(사)한국방송연기자협회와 추모공원 용인공원이 방송·예술인의 장례 및 추모 지원 체계를 마련하고 문화예술을 통한 추모문화 인식 개선에 나선다고 27일 밝혔다.

양 기관은 지난 20일 경기 용인시 처인구 용인공원에서 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 지난 10월 정준호 한국방송연기자협회 이사장이 용인공원을 방문해 예술인의 생애 마무리와 추모문화 발전 방향을 논의한 것을 계기로 추진됐다.

협약에 따라 한국방송연기자협회 소속 회원 2000여 명과 가족을 대상으로 장례 및 추모시설 이용 지원이 이뤄진다. 협회 회원은 용인공원의 상조 브랜드 ‘온유상조’ 장례상품과 봉안당 ‘아너스톤’ 이용 시 제휴 혜택을 받을 수 있다.

장례와 추모에 관한 사전 준비는 당사자의 의사를 반영하는 동시에 가족이 갑작스러운 상황에서 겪을 수 있는 심리적·절차적 부담을 줄이는 데 의미가 있다. 양 기관은 촬영과 공연 등 불규칙한 일정 속에서 활동하는 방송·예술인들이 자신과 가족의 생애 마무리를 미리 준비할 수 있도록 협력할 방침이다.

정준호 이사장은 협약식에서 여러 선배 예술인과의 이별을 겪으며 삶의 마무리에 대한 사전 준비의 필요성을 느꼈다고 협약 추진 배경을 설명했다.

이어 “2000여 명의 회원은 물론 그 가족과 가까운 이들까지 추모를 기피하는 문화가 아니라 우리가 함께 만들어 가는 문화로 바꾸고 싶다”며 “수십 년간 연기자로, 가수로, 개그맨으로, 방송인과 영화인으로 열심히 살아온 인생이 잘 마무리되고 가시는 길이 쓸쓸하지 않도록 힘을 모으겠다”고 말했다.

양 기관은 장례 지원 외에도 문화예술 콘텐츠를 활용한 공동사업을 추진한다. 협회가 제안한 ‘장례식장 대소동’ 기획을 토대로 ‘진정한 웰빙이란 무엇인가’를 주제로 한 캠페인 영상 제작을 논의하고 있으며, 소속 연기자가 참여하는 숏폼 콘텐츠 제작도 검토하고 있다. 향후 다른 방송·예술 단체와의 협력도 모색할 예정이다.

용인공원은 그동안 문학과 미술, 음악 등 다양한 예술 분야를 추모 공간과 연계해 왔다. 공원 내 박목월 시인의 문학정원을 조성했으며 봉안당 아너스톤에서는 미술 작품 20여 점을 상시 전시하고 있다.

개념미술가 천경우와 양순열 작가 등의 전시를 진행한 데 이어 현재 조각가 전강옥의 초대전 ‘UP ABOVE 기억의 풍경’을 운영하고 있다. 해당 전시는 2027년 3월까지 아너스톤 정원과 라운지에서 이어진다. 고인과 가족의 사연을 음악으로 전하는 야외 음악회 ‘유어콘서트’도 마련해 가족이 함께 고인을 기억할 수 있는 문화예술 프로그램을 운영하고 있다.

김동균 용인공원 이사장은 이번 협약을 통해 양 기관의 실질적인 상호 협력과 함께 문화예술을 매개로 삶과 기억의 가치를 나누고자 한다며 “앞으로도 다양한 분야와의 협력을 통해 고객에게는 더 나은 서비스를 제공하고, 사회적으로는 추모문화에 대한 긍정적인 인식과 새로운 가치를 확산해 나가겠다”고 말했다.

이날 협약식에는 용인공원 김현호 부사장과 김우영 상무, 한국방송연기자협회 최범호 사무총장과 반민정 감사, 배우 김형일, 한기정 정화예술대학교 총장 등이 참석했다.

협약 기간은 체결일로부터 1년이며, 영상 및 공연 등 공동 문화예술 사업의 세부 내용은 양 기관의 추가 협의를 거쳐 구체화할 예정이다.

한편, 1975년 설립된 용인공원은 약 150만㎡ 규모의 추모공원으로 3만 5000여 가문과 20만 명 이상의 회원을 두고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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