제자 성폭행 혐의로 기소된 남경주가 27일 서울중앙지방법원에서 열린 국민참여재판에 출석하고 있다. 사진=뉴시스

제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주의 국민참여재판이 시작됐다. 공소청은 남경주가 뮤지컬계에서의 영향력을 이용해 피해자를 간음했다고 했고, 남경주 측은 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 위력을 행사한 적은 없다고 주장했다.



서울중앙지법 형사합의29부(부장판사 조순표)는 27일 남경주의 피감독자간음 혐의 국민참여재판 첫 기일을 진행했다. 이날 남경주는 검은색 정장에 안경을 착용하고 법정에 출석했다.



먼저 검사는 모두진술에서 남경주가 지난해 12월 자신의 작업실에서 제자들과 연말 모임을 가진 뒤 피해자와 단둘이 남게 되자 피해자의 거부 의사에도 위력을 행사해 간음했다는 공소사실을 설명했다.



남경주가 출연한 방송 영상과 인공지능(AI) 답변 등을 제시하며 그의 사회적 영향력을 부각하기도 했다. 검사는 "제미나이는 우리나라에서 가장 영향력 있는 뮤지컬 남자 배우가 누구냐는 질문에 첫 번째로 남경주를 꼽았다"며 "챗GPT는 뮤지컬 배우 캐스팅에 영향을 미치는 남자 배우로 남경주를 가장 먼저 언급했다"고 말했다.



남경주 측은 피해자와 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 실제 성관계에 이르지는 않았다며 무죄를 주장했다. 남경주의 변호인은 "선입견을 지우고 법정에 올라오는 증거들만 갖고 실체적 진실이 무엇인지 하나하나 퍼즐을 맞춰 나가 달라"고 당부했다.



이어 피해자가 남경주의 보호, 감독을 받는 관계에 있지 않았고, 남경주가 위력을 행사하거나 실제 간음에 이른 사실도 없다고 주장했다. 또 남경주의 변호인은 "피해자는 남경주의 수업을 수강할 가능성이 없는 상태였고, 조교는 남경주가 제안하고 피해자가 고려하던 중으로 갑을관계가 바뀐 상태였다"며 "친분이나 유명세를 과시한 사실도 없다"고 말했다.



앞서 남경주는 지난해 12월 서울에 있는 자신의 작업실에서 제자를 성폭행한 혐의를 받는다.



재판부는 오는 30일 피해자 증인신문과 피고인신문, 구형 및 최후변론 등 결심 절차를 거쳐 배심원 평의·평결과 선고를 진행할 예정이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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