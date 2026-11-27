‘2026 제8회 대한민국 동물복지대상’ 포스터. 동물복지국회포럼 제공

동물보호와 복지에 힘쓴 우리 사회의 ‘평범한 영웅’들이 국회를 찾는다.

국회의원 연구모임 동물복지국회포럼은 ‘2026 제8회 대한민국 동물복지대상’ 수상자를 최근 발표했다. 시상식은 다음달 9일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린다. '고양이 인플루언서' 춘봉·첨지 집사로 유명한 코미디언 송하빈이 시상식 사회를 맡는다.

대상 격인 국회의장상은 청소년 연합 동아리 ‘스탬프’가 받는다. 7개 학교 청소년 70여명이 모여 자발적으로 운영되는 스탬프는 반려동물을 넘어 농장동물까지 관심을 넓혀 사육환경 문제를 조사하고 해결 성과도 냈다. 미디어 콘텐츠 제작과 행사로 또래의 참여를 이끌며 학교 현장에서 동물복지 실천을 이어온 점을 높이 평가받았다.

농림축산식품부 장관상은 공군 군사경찰단 소속 이석 상사가 수상한다. 그는 국가봉사동물인 군견이 죽으면 폐기물로 처리하던 절차를 예우 차원의 장례 절차로 바꾸는 제도 마련에 공헌한 공로를 인정받았다.

김장일 한국노인인력개발원 직원은 기후에너지환경부 장관상을 받는다. 노인이 길고양이를 돌보고 모니터링하는 사업을 고안해 노인일자리와 연계한 지역 동물복지 모델을 만든 공로다.

동물학대 근절에 힘쓴 이들도 상을 받는다. 박미랑 한남대 경찰학과 교수는 연구와 공론화로 최근 통과된 ‘동물학대자 사육금지제’ 법제화에 이바지했고, 오수진 경남경찰청 형사과 경찰관은 동물학대 범죄 과학수사 역량을 높인 점을 인정받아 각각 행정안전부 장관상을 수상한다.

취약계층을 대상으로 사람과 동물을 함께 돌보는 사업 모델을 발굴한 우리동물병원생명사회적협동조합, 학교에서 생명존중 교육을 이어오며 위기·유기동물 구조·보호 활동을 펼친 최근호 충북 옥천교육지원청 교사, 소외·도서 지역 어린이를 찾아가는 이동 전시로 책임 있는 반려문화를 알린 국립농업박물관은 농식품부 장관상을 받는다.

아울러 2021년부터 동물복지 전담조직을 운영하며 동물보호센터 신축에 이어 중성화 지원 등을 추진한 경기 가평군이 행안부 장관상을, 수달 등 야생동물이 찾아오는 항만 생태환경을 조성한 부산항만공사와 10년 넘게 동물보호 동아리를 운영한 이정인 대송중 교사는 해양수산부 장관상을, ‘동물의 비물건화’ 연구를 이어온 김판기 충북대 법학전문대학원 교수는 기후부 장관상을 받는다.

포럼 공동대표인 박홍근 더불어민주당 의원은 “응모자 모두의 모범적이고 헌신적인 활동으로 우리 사회 동물권 향상의 현주소를 체감할 수 있었다”며 응모자와 수상자에 감사의 뜻을 전했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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