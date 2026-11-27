모카. 사진=뉴시스

그룹 아일릿 멤버 모카가 활동 복귀에 나선다.

모카는 27일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 "그동안 저를 기다려 준 글릿(공식 팬덤명)분들 너무너무 감사하다. 기다려 주는 글릿 그리고 저를 도와주신 모든 분들 덕분에 또다시 이렇게 인사를 드릴 수 있게 됐다"고 밝혔다.

이어 "저도 정말 기쁘고 그동안 이날만 기다리고 있었던 것 같다"며 "앞으로 조금씩이겠지만 멤버들과 함께 활동할 수 있도록 노력할테니 천천히 기다려 주셨으면 좋겠다"고 전했다.

그러면서 "글릿이 항상 행복하고 좋은 일만 가득하길 바란다. 항상 고맙고 사랑한다"며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

앞서 모카는 지난 4월 건강상의 이유로 잠시 활동을 중단했다. 5월 말 팀 활동에 잠깐 합류하기도 했지만, 3주 만에 다시 휴식기에 들어갔다. 당시 소속사 빌리프랩은 "모카가 과도한 긴장감과 불안 증세로 인해 치료와 회복을 병행해왔다"며 "충분한 회복을 위해서는 보다 안정적인 휴식이 필요하다는 판단에 따라 활동을 중단하고 건강 회복에 전념하기로 결정했다"고 밝힌 바 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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