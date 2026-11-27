AI 기반 3D 기술 기업 트리포 AI(Tripo AI)가 최근 부산 벡스코에서 열린 국제 게임 전시회 ‘지스타 2026’ 참가를 마무리했다고 27일 밝혔다.

지난해에 이어 2년 연속 지스타에 참가한 트리포 AI는 올해 처음으로 일반 관람객 대상 B2C 부스와 기업 대상 B2B 부스를 함께 운영했다.

현장에서는 3D 생성 모델 ‘트리포 P2.0’과 AI 에이전트 기반 제작 도구 ‘트리포 에이전틱 캔버스’를 소개했다. 3D 모델을 생성한 뒤 텍스처를 입히고, 애니메이션을 위한 리깅을 거쳐 게임 엔진에 적용하는 과정을 시연했다.

◆3D 모델 생성부터 게임 엔진 적용까지 시연

트리포 P2.0은 3D 모델의 표면을 사각형 면으로 구성하는 네이티브 쿼드(Quad) 토폴로지를 지원하는 3D 파운데이션 모델이다. 트리포 AI는 이 기능을 지원하는 3D 파운데이션 모델을 세계 최초로 개발했다고 설명했다.

회사에 따르면 P2.0은 수 초 안에 3D 모델을 생성하며, 모델 하나당 최대 5만 개의 삼각면 또는 2만5000개의 사각면을 지원한다. 모델을 여러 부품으로 나눠 편집할 수 있다. 별도의 수동 리토폴로지 작업 없이 게임 엔진에 적용하거나 애니메이션 리깅에 활용할 수 있다.

지난 11월 2일 정식 출시된 트리포 에이전틱 캔버스는 모델 생성, 텍스처링, 리토폴로지, UV 매핑, PBR 재질 설정, 자동 리깅 등 여러 제작 공정을 한 작업 환경에서 처리하는 도구다.

작업 순서를 저장해 다른 프로젝트에서 재사용할 수 있으며 블렌더, 유니티, 언리얼 엔진과의 연동을 지원한다. 사람 형태가 아닌 모델에도 리깅과 동작 구성을 자동으로 적용할 수 있다.

◆게임·3D 프린팅·공간 디자인 적용 사례 공개

트리포 AI에 따르면 한 게임 개발사는 트리포 기술을 적용한 뒤 제작 효율이 50% 이상 높아졌으며, 전체 아트 작업량의 70% 이상을 해당 기술로 처리했다. 이 사례에서 소규모 제작팀은 2주 만에 대규모 게임 환경을 구현했다.

넷이즈게임즈의 ‘연운’은 VAST와 협력해 이용자가 10초 만에 3D 아이템을 생성할 수 있는 이용자 제작 콘텐츠(UGC) 기능 ‘만물태극’을 도입했다. ‘에그파티’도 트리포 기술을 활용해 이용자의 콘텐츠 제작을 지원하고 있다.

게임 외 분야에서도 활용 사례가 나왔다. 트리포 AI에 따르면 3D 프린터 제조사 밤부랩의 메이커월드 플랫폼은 트리포 기술 도입 후 시제품 제작 속도가 90% 향상됐다. 공간 디자인 플랫폼 쿠자러와 해외 서비스 쿠훔은 콘텐츠 제작 비용을 줄였으며, 국내 한 산업 디자인 플랫폼은 시제품 제작 속도를 80% 높이고 증강현실(AR)용 3D 에셋 라이브러리를 구축했다. 트리포 AI는 3D 프린팅 기업 헤이기어스와도 전략적 제휴를 맺었다.

◆한국 개발자 대상 커뮤니티·교육 지원 추진

트리포 AI는 한국 시장에서 네이버 카페와 카카오톡 오픈채팅을 통해 공식 커뮤니티를 운영하고, 워크숍과 해커톤, 대학생 캠프를 추진할 계획이다. 아카데미와의 협력, 교육 할인 혜택과 함께 제품 현지화도 이어갈 방침이다. 기업 고객에게는 데이터 보안, 상업적 사용 권한, API 연동과 기술 지원을 제공한다.

트리포 AI 한국 및 일본 시장 총괄은 “올해 한국 게임 업계의 AI 3D 기술에 대한 관심이 지난해 대비 폭발적으로 증가했다”며 “트리포는 한국 게임 산업과 장기적으로 함께 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

트리포 AI 제품 총괄은 “P2.0과 에이전틱 캔버스는 향후 전 세계 게임 개발자를 지원하는 핵심 솔루션이 될 것”이라며 “한국 커뮤니티와 개발자들의 피드백을 바탕으로 제품을 지속적으로 고도화하고, 게임 산업을 위한 새로운 솔루션도 선보이겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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