메리놀병원은 이동렬 신장내과 과장(신장이식센터장)이 ‘2027 미국이식학술대회(ATC 2027)’ 공식 초록 심사위원으로 위촉됐다고 밝혔다.

이 과장은 최근 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 아시아이식학술대회(ATW 2026)’에서 전공의·전문의 대상 신장·췌장 교육과정에 참여했다. 같은 대회 ‘TSS 동시 심포지엄’에서는 고감작 신장이식 환자를 위한 교차 장기기증(KPD)을 아시아에서 활성화할 방안을 다뤘다.

이동렬 과장은 지난 12일 젊은 이식 의료인을 위한 교육과정에서 국내외 연자들과 신장이식 환자의 유전성 질환을 주제로 발표와 토론을 진행했다. 참석자들은 신장이식 환자 중 유전성 질환이 있는 환자의 비율이 10~15%에 이른다는 점을 들어 유전성 질환 진단 검사의 필요성을 논의했다.

이어 14일 열린 TSS 신장 분과 심포지엄에서는 고감작 환자를 위한 교차 장기기증(KPD)을 다뤘다. 이 과장은 유럽의 교차 장기기증 경험을 살펴보고, 이를 아시아 이식 현장에 적용하기 위한 실무 과제를 짚었다.

교차 장기기증(KPD)은 과거 혈액형(ABO)이나 조직적합성항원(HLA) 불일치 해소를 위해 단순 2쌍 교환 방식으로 시작됐다. 최근에는 최근 체내 항체 감작 수치(cPRA)가 85~95% 이상으로 높아 급성 거부반응 위험이 큰 ‘고감작 환자’에게 이식 기회를 열어주는 핵심 치료법으로 발전했다.

혈장교환술이나 고용량 면역글로불린(IVIG) 등 면역학적 위험과 비용 부담이 큰 단독 탈감작 치료 대신, 정밀 알고리즘 매칭을 통해 적합한 공여자를 찾음으로써 장기적인 이식신 생존율을 높이고 부작용을 최소화할 수 있기 때문이다.

이번 심포지엄에서는 유럽 주요국이 초국가적 네트워크를 구축하고 비지정 순수 타인 기증자 기반의 ‘비동시성 도미노 체인’과 고해상도 가상 교차반응검사(vXM) 표준화를 통해 초고감작 환자의 이식 매칭률을 극대화한 선진 사례를 분석했다.

이 과장은 아시아에서 신장 교차기증을 확대하는 데 걸림돌이 되는 요인으로 친족 중심의 기증 제도와 병원마다 따로 운영하는 등록 체계를 꼽았다. 친족 중심의 제도에서는 여러 기증자와 수혜자를 차례로 연결하는 연쇄 기증에 제약이 따른다는 설명이다. 기증자가 중도에 의사를 철회할 가능성에 대비해 여러 수술을 동시에 진행하려면 병원 간 일정 조율도 쉽지 않다고 짚었다.

이 과장은 네 가지 개선 과제를 제시했다. 우선 병원별 데이터를 통합해 국가 단위의 단일 알고리즘으로 기증자와 수혜자를 연결하고, 고해상도 가상 교차반응검사(vXM)를 표준화하자고 제안했다. 항체 수치가 낮은 환자(평균 형광강도 3000 미만)에게는 교차기증과 항체 반응을 줄이는 탈감작 치료를 병행하는 방안도 제시했다. 아울러 연쇄 기증에 참여하는 환자들의 수술을 서로 다른 시점에 진행할 수 있도록 법과 제도를 정비할 필요가 있다고 강조했다.

이와 함께 이동렬 과장은 내년 6월 5일부터 9일까지 미국 워싱턴주 시애틀에서 열리는 세계 최대 장기이식 학술대회 ‘ATC 2027’의 초록 심사위원으로 아시아 국가들 중 한 명으로 공식 지명됐다. 신장이식 및 이식면역학 분야에서의 탁월한 학술 전문성을 인정받은 결과다.

ATC는 전 세계 이식 의학 석학들과 과학자들이 모여 정밀 면역 진단 기술, 고감작 환자 교차기증 알고리즘, 차세대 면역억제 프로토콜 등 이식 의학의 미래를 이끄는 최첨단 연구를 발표하는 글로벌 학술 플랫폼이다.

이 과장은 오는 30일부터 12월 21일까지 전 세계 연구자들이 제출한 신장이식 분야 최신 연구 초록을 심사·평가해 본 학술대회의 우수 학술 프로그램을 선정하는 중책을 수행하게 된다.

이동렬 과장은 “체내 항체 수치가 높아 이식 문턱에서 어려움을 겪는 고감작 환자들에게 정밀 알고리즘 기반의 교차 장기기증과 하이브리드 탈감작 전략은 이식 성공률과 장기 생존율을 높이는 핵심 열쇠”라며, “세계 무대에서 논의되는 최신 이식 의학 지견과 표준화된 프로토콜을 임상 현장에 적극 접목해, 고위험군 말기신부전 환자들이 더욱 안전하게 새 생명을 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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