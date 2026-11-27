사진 = 빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 22번째 억대 스트리밍 곡을 탄생시켰다.

스포티파이에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 ‘내일에서 기다릴게(I’ll See You There Tomorrow)’는 지난 25일 기준 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다. 피처링을 제외하고 팀이 정식 발매한 곡 중 22번째 기록이다.

2024년 발매된 미니 6집 ‘미니소드 3: 투모로우(minisode 3: TOMORROW)’의 수록곡인 ‘내일에서 기다릴게’는 경쾌한 사운드와 감미로운 멜로디가 어우러진 UK 스타일의 하우스 장르 곡이다. 연준과 태현, 휴닝카이가 작사에 참여해 ‘내일 만나자’라는 약속을 지키고 싶은 마음을 담았다.

타이틀곡이 아닌 수록곡임에도 발매 당시 멜론 일간 차트 88위까지 올랐으며 올해 초 온라인에서 다시 입소문을 타면서 K-팝 팬들 사이에서 일명 ‘낼기(내일에서 기다릴게) 붐’을 일으켰다. 발매 이후에도 꾸준히 사랑받으며 억대 스트리밍 곡 대열에 합류했다.

해당 곡이 수록된 미니 6집 역시 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 3위에 오르고 4주 연속 차트인하는 성과를 거뒀다.

한편 투모로우바이투게더는 최근 발매한 미니 9집 ‘퍼펙트 스톰(PERFECT STORM)’으로 활동 중이다. 신보는 한터차트 기준 발매 첫 주 172만 장 이상 판매되며 8연속 초동 밀리언셀러를 달성했다.

이들은 27일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 28일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 29일 SBS ‘인기가요’에 잇따라 출연해 타이틀곡 ‘엔젤 바이트(Angel Bite)’ 무대를 선보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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