사진=우리은행 우리WON 제공

여자프로농구 우리은행이 28일 열리는 홈경기에서 구단의 역사와 전통을 기념하는 ‘1958 헤리티지 DAY’를 진행한다.

우리은행은 1958년 창단한 대한민국 최초의 여자농구단이다. 이날 선수단은 구단의 오랜 역사와 레트로 감성을 담은 스페셜 유니폼을 착용하고 경기에 나선다. 이번 유니폼은 구단의 1958년 창단 당시의 시대적 분위기와 감성을 반영한 디자인으로 5시즌 연속 우리은행 여자농구단을 후원하고 있는 스케쳐스와의 협업으로 제작됐다.

이날 경기장에는 우리은행 역대 마스코트와 함께하는 인증샷 챌린지와 구단 역사 퀴즈 등 레트로 콘셉의 다양한 팬 참여 이벤트가 열릴 예정이며 이를 통해 팬들이 구단의 헤리티지를 경험하고, 경기장에서 과거와 현재를 함께 느낄 수 있는 특별한 시간을 만들 예정이다.

우리은행 여자농구단은 앞으로도 구단의 역사와 헤리티지를 널리 알리고 이를 활용한 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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