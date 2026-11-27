사진=대한당구연맹 제공

“당구는 이미 준비해 왔습니다.”

강진모 대한당구연맹(KBF) 회장이 전국체육대회 당구 종목 확대에 강한 의지를 밝혔다. 연맹은 지난 26일 열린 대한체육회 전국종합체육대회 운영평가회에서 여자 일반부 캐롬3쿠션, 18세이하부(고등부) 남녀 캐롬3쿠션·포켓9볼 등 5개 세부종목을 2027년 시범종목으로 편성해 달라고 건의했다. 당구 확정배점을 아시아경기대회 종목 기준으로 분류해 달라는 요청도 함께 전달했다.

현재 전국체전 당구는 고등부·대학부·일반부가 하나의 종별로 통합 운영된다. 18세 이하 선수를 위한 종별이 따로 없고, 여자 세부종목은 포켓9볼 하나뿐이다. 시·도별 선수 정원도 남자 3명, 여자 1명으로 여성 비율이 25%에 그친다. 연맹 건의안이 반영되면 여자 세부종목은 4개로 늘고, 여성 정원 비율은 43%까지 높아진다.

강 회장은 "대한체육회가 미래 체육정책 제안에서 제시한 차세대 인재 육성, 지역 균형, 여성 체육 활성화는 모든 종목단체가 함께 짊어져야 할 과제이자 의무"라며 "당구도 그 방향에 맞춰 책임을 나누겠다"고 말했다.

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여자 3쿠션의 성장세는 수치로 확인된다. 연맹에 등록된 여자 캐롬 선수는 1년 만에 48명에서 158명으로 세 배 넘게 늘었다. 연맹은 올해만 여자부 전국대회를 8차례 열었고, 한국 선수들은 세계·아시아 여자 3쿠션선수권에서 꾸준히 입상하고 있다. 내년부터는 디비전리그에 여성 리그를 별도로 개설한다. 17개 시·도에 1개 이상씩, 총 20개 이상의 리그가 이미 확정됐다.

학생선수 육성 기반도 갖췄다. 당구는 학교운동부가 아닌 클럽과 리그 중심의 종목이다. 연맹은 전문체육과 생활체육을 통합한 수준별 디비전리그를 구축했고, 현재 리그에 등록한 학생선수는 1072명이다. 이 가운데 최상위 D1 리그 선수가 205명에 이른다. 학생선수 입문 통로인 유청소년 아이리그(I-League)는 올해 48개에서 내년 100개 이상으로 늘어난다.

강 회장은 "'당구에 학생선수가 있느냐'는 질문을 받곤 하는데, 우리는 그 질문에 리그로 답해 왔다"며 "입문 리그에서 최상위 리그, 국가대표로 이어지는 사다리에서 지금 비어 있는 단계가 바로 시·도 대표, 곧 전국체전"이라고 강조했다.

사진=대한당구연맹 제공

연맹은 시·도와 대회 운영에 주는 부담을 최소화하는 방안도 함께 제시했다. 경기 기간은 현행 4일을 유지한다. 연맹이 지난 3년간 같은 규모로 자체 운영해 본 결과, 모든 경기를 매일 저녁 7시 전에 마칠 수 있었다. 18세이하부는 한 선수가 캐롬과 포켓에 함께 출전해 시·도당 증원은 3명에 그치며, 시범종목 참가 경비는 연맹이 지원한다. 강 회장은 "종목을 늘려달라고 요청하면서 시·도체육회와 학교에 짐을 지울 수는 없다"며 "늘어나는 비용은 연맹이 최대한 지원하겠다"고 말했다.

확정배점은 규정 정합성의 문제로 제기했다. 당구는 1998년 방콕부터 2010년 광저우까지 아시아경기대회에서 4회 연속 정식종목으로 치러졌고, 2030 도하 대회에서 다시 정식종목으로 확정됐다. 그러나 전국체전에서는 2011년 정식종목 채택 이후 제92회부터 제107회까지 16개 대회 동안 '이외 기타종목' 배점인 4,500점에 머물러 있다.

대한체육회 채점 및 시상내규 제4조는 '이외 기타종목'을 올림픽과 아시아경기대회 종목 외의 종목으로 규정한다. 연맹은 당구가 더 이상 이 정의에 해당하지 않는 만큼, 우슈·스쿼시·세팍타크로와 같은 아시아경기대회 종목 배점(1만 500점)으로 분류해 달라고 요청했다. 강 회장은 "새로운 혜택을 바라는 것이 아니라 규정에 맞는 분류를 요청드리는 것"이라고 설명했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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