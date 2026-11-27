사진=KOVO 제공

남자 프로배구 최하위 KB손해보험이 승부수를 던졌다. 외국인 선수를 교체한다.

KB손해보험은 27일 “네덜란드 국가대표 출신 아포짓 스파이커 미힐 아히를 영입했다”며 “아히가 V리그 환경을 잘 이해하고 있기 때문에 곧바로 팀에 적응해 코트에서 기량을 발휘할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

리누스 베버와 결별하고 아히의 손을 잡는다. 아히는 V리그에서 2시즌을 뛴 경력자다. 2024~2025시즌 우리카드 유니폼을 입고 V리그에 입성했으나 발목 부상으로 6경기만 뛰고 팀을 떠났다. 지난 시즌엔 삼성화재 유니폼을 입고 정규리그 35경기에서 729점을 올려 득점 5위에 올랐다. 최근 대만 리그에서 공격 성공률 55%를 기록했고 서브 에이스 부문 2위에 올랐다.

아히는 구단을 통해 “다시 V리그에 돌아올 수 있도록 기회를 준 구단에 진심으로 감사하다"며 "팀에 빠르게 녹아들어 코트 위에서 최선을 다하겠다”고 각오했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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