한국의 전통문화 공간 삼청각에서 누구나 참여할 수 있는 K-팝 댄스 축제가 열린다.

삼청각은 오는 12월27일 서울 성북구 삼청각 일화당 공연장에서 K-팝 댄스 페스티벌 ‘삼청각, 새로운 판을 열다’를 개최한다.

삼청각이 주최하고 대한재즈댄스협회가 주관하는 이번 행사는 한국 전통 건축의 아름다움과 현대 대중문화를 접목한 참여형 문화 행사다. 관객이 공연을 감상하는 데 그치지 않고 직접 K-팝 안무를 배우고 즐길 수 있도록 기획됐다.

스페셜 아티스트 코아가(KOAGA)가 참여해 관객에게 직접 춤을 가르치며 댄스팀 슬로우번(SLOWBURN)이 피날레 공연을 펼친다.

‘춤을 몰라도 괜찮아요, 오늘은 우리 모두의 무대!’라는 메시지를 내건 이번 축제는 춤에 대한 경험이나 실력에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 전통문화 공간에서 K-팝을 즐기며 세대와 문화의 경계를 허무는 교류의 장을 마련한다는 취지다.

행사는 무료로 진행되며 오는 12월22일까지 온라인 사전 신청을 통해 선착순 200명을 모집한다. 공연은 오후 5시부터 6시35분까지 진행되며 입장은 오후 4시부터 가능하다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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