이동연. 출처=이동연 SNS

배우 이동연이 팬들에게 받은 편지를 버렸다는 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

이동연은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "제 미숙한 행동으로 상처를 받으신 분들께 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶다"고 시작하는 장문의 글을 남겼다.

그는 "그동안 팬분들께 받은 편지들을 버리지 않고 별도의 종이 상자에 담아 소중히 모아뒀다. 집 정리를 하다가 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용하기 위해 모아둔 종이박스에 실수로 들어간 것 같다. 저도 게시물 글을 읽고 많이 당황하고 놀랐다. 전 지금까지 팬분들의 편지를 분리수거함에 직접 버린 적이 없다"고 밝혔다.

이어 "구차하지만 저희 집 분리수거장은 종이를 대형 비닐봉지에 넣게 돼있다. 만약 제가 게시글 사진처럼 분리수거했다면 편지가 있다는 사실을 인지했을 거고 그렇게 버리지도 않았을 것"이라며 "사진 속 모습처럼 제가 직접 편지를 꺼내 방치하듯 버린 것은 결코 아니다"라고 해명했다.

이동연은 "제 불찰이고 잘못이 맞다. 어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지 없는 제 잘못"이라며 "아무것도 아니고 정말 보잘것없다는 걸 스스로가 제일 잘 알기에 이런 저를 응원해 주시는 팬 분들이 얼마나 귀하고 소중한지 누구보다 잘 알고 있다. 여러분이 보내주신 응원과 사랑을 절대 가볍게 생각하지 않았고 항상 감사한 마음으로 읽었다. 다시는 이런 일 없도록 하겠다"며 거듭 고개를 숙였다.

앞서 이날 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에는 분리수거장에서 이동연의 이름이 적힌 팬레터들이 발견됐다는 폭로글이 게재됐다. 이에 이동연이 팬들로부터 받은 편지를 사진만 찍은 뒤 버린 것 아니냐는 의혹이 일었다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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