그룹 투모로우바이투게더의 공식 캐릭터 뿔바투가 쿠키로 변신해 팬들과 만난다. 연말 분위기를 담은 신규 테마 상품부터 디저트 브랜드와 협업한 먹거리까지 선보인다.

투모로우바이투게더는 27일 뿔바투 공식 SNS를 통해 오는 12월4~13일 신세계백화점 강남점 특설 행사장에서 ‘뿔바투 쿠키 하우스(PPULBATU COOKIE HAUS)’ 팝업스토어를 개최한다고 밝혔다.

이번 팝업은 최근 공개된 뿔바투 애니메이션을 바탕으로 꾸며진다. 해당 애니메이션은 눈 내리는 겨울밤 다섯 캐릭터가 쿠키를 굽고 잠든 사이 쿠키들이 살아 움직이기 시작하는 이야기를 담았다.

팝업 현장에는 애니메이션 속 공간을 재현한 베이킹룸과 쿠키 진열대, 다양한 포토존이 마련된다. 최용멍(수빈), 황춘(연준), 밤긋(범규), 다고냥(태현), 흠냐링(휴닝카이)이 쿠키로 변신한 가운데 굽기 정도에 따라 달라지는 캐릭터의 모습도 만나볼 수 있다.

키링, 헤어핀, 마그넷 등 일상용품을 비롯해 오너먼트, 가랜드 라이트, 스노우볼 메이커 등 연말 분위기를 살린 공식 상품도 판매한다. 신규 테마 상품은 12월4일 오전 10시30분부터 위버스샵에서도 구매할 수 있다.

프랑스 구움과자 전문 디저트 브랜드 메종엠오(maison M.O)와의 협업도 진행한다. 뿔바투 오븐 쿠키, 쿠키 셀렉션 틴케이스, 미니 마들렌 오너먼트 등 캐릭터 IP를 활용한 디저트 3종을 출시한다.

팝업스토어는 위버스 스팟(Weverse Spot)을 통한 사전 예약제로 운영된다. 예약은 오는 30일 오전 11시부터 가능하다.

뿔바투는 ‘뿔’과 ‘투모로우바이투게더’의 합성어로 함께할 때 더해지는 기쁨과 행복이라는 의미를 지닌다. 언제 어디서나 함께하는 친구가 되길 바라는 멤버들의 마음을 담은 캐릭터다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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