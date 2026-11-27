사진제공 = 브리즈웨이브

싱어송라이터 보라미유가 신생 음악 레이블 브리즈웨이브(BreezeWave)와 손잡고 새로운 출발에 나선다.

브리즈웨이브는 27일 “탄탄한 음원 경쟁력과 팬덤, 무대 경험을 두루 갖춘 아티스트 보라미유와 전속계약을 체결했다”며 “고유의 음악적 색깔은 살리면서 음원과 공연, 방송, 영상 콘텐츠까지 활동 영역을 넓힐 수 있도록 전방위로 지원하겠다”고 밝혔다.

지난 5월 설립된 브리즈웨이브는 콘텐츠 제작과 아티스트 매니지먼트를 결합한 음악 레이블이다. 보라미유를 첫 소속 아티스트로 영입하며 본격적인 사업 행보에 나선다.

보라미유는 2018년 Mnet ‘너의 목소리가 보여5’를 통해 대중에 얼굴을 알렸다. 이후 ‘통화연결음’, ‘행운을 부탁해’, ‘있잖아’, ‘사랑의 방식(type)’ 등을 발표하며 감성 보컬리스트로 입지를 다졌다. 각종 OST 참여와 유튜브 콘텐츠를 통해서도 꾸준히 음악 활동을 이어왔다.

음원뿐 아니라 공연에서도 활발한 행보를 보여왔다. 대학 축제와 음악 페스티벌 등 다양한 무대에 올랐으며 2019년부터 단독 콘서트를 개최하며 팬들과 만나고 있다.

최근에는 시티팝 리메이크 프로젝트 ‘애프터글로우 서울(afterglow seoul)’에 참여해 지난 24일 이지혜의 ‘러브 미 러브 미(Love Me Love Me)’를 재해석한 음원을 발표했다.

새 소속사에 둥지를 튼 보라미유는 내년 초 신곡 발매를 시작으로 방송과 공연, 영상 콘텐츠 등으로 활동 영역을 넓혀갈 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]