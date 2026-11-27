사진제공 = 리벳(LIVET)

일본 록 밴드 아시안 쿵푸 제너레이션(ASIAN KUNG-FU GENERATION)이 결성 30주년을 기념해 내한 단독 공연을 펼친다.

27일 라이브 엔터테인먼트 브랜드 리벳(LIVET)에 따르면 아시안 쿵푸 제너레이션은 내년 5월22일 경기 고양시 킨텍스 10홀에서 ‘ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Extra Show in Korea’를 개최한다.

지난해 8월 인천 펜타포트 락 페스티벌 첫날 헤드라이너로 국내 관객과 만난 이들은 이번에는 30년간의 음악 여정을 담은 단독 공연으로 한국을 찾는다.

1996년 결성된 아시안 쿵푸 제너레이션은 고토 마사후미, 키타 켄스케, 야마다 타카히로, 이지치 키요시로 구성된 4인조 록 밴드다. 2003년 메이저 데뷔 이후 애니메이션 ‘나루토’의 ‘하루카 카나타(遥か彼方)’, ‘강철의 연금술사’의 ‘리라이트(リライト)’ 등으로 국내에서도 두터운 팬층을 형성했다.

자체 록 페스티벌 ‘나노무겐 페스(NANO-MUGEN FES.)’를 이끌어 온 이들은 지난해 11년 만에 일본 K아레나 요코하마에서 페스티벌을 개최하고 벡(BECK)을 헤드라이너로 초청했다. 같은 해 도쿄돔에서 열린 오아시스(OASIS)의 일본 공연 오프닝 무대에도 올랐다.

올해 결성 30주년을 맞아 인도네시아 자카르타와 남미에서 투어를 펼친 아시안 쿵푸 제너레이션은 내년 1월27일 11번째 정규앨범 ‘ASIAN KUNG-FU GENERATION’을 발매한다. 밴드명을 앨범 제목으로 내건 첫 작품으로 영국 런던 애비로드 스튜디오에서 녹음을 진행했다.

아시안 쿵푸 제너레이션은 새 앨범 발매와 함께 일본 전국 홀 투어 및 아레나 공연을 진행한 뒤 한국 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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