세계 최초 수어 아이돌 빅오션(Big Ocean)이 그룹 god의 명곡 ‘촛불하나’를 자신들만의 색깔로 재해석한다.

빅오션은 지난 26일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 ‘촛불하나(Make a wish)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상은 신곡의 제목을 상징하는 촛불을 주요 소재로 활용했다. 거울 앞에서 단장하거나 신문지 너머로 얼굴을 내미는 멤버들의 모습이 재치 있게 담겼으며 영상 말미에는 “혼자라는 생각이 들지 않게 내가 너의 손 잡아줄게”라는 가사와 함께 음원 일부가 공개됐다.

빅오션은 이번 리메이크를 통해 원곡이 지닌 위로와 희망의 메시지를 전한다. ‘소원을 빌다’라는 뜻의 부제 ‘Make a wish’에는 간절히 바라던 데뷔의 꿈을 이룬 빅오션처럼 노래를 듣는 이들도 각자의 소원을 이뤄가길 바라는 마음을 담았다.

빅오션의 디지털 싱글 ‘촛불하나’는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 빅오션은 같은 날 독일에서 열리는 팝컬처 페스티벌 ‘코믹 콘 슈투트가르트 2026(CCON I COMIC CON STUTTGART 2026)’ 무대에도 오른다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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