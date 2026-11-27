[사진=알비더블유(RBW), DSP미디어]

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 화려한 파티를 콘셉트로 한 시즌 그리팅으로 팬들과 새해를 맞이한다.

오마이걸은 오는 12월14일 2027 시즌 그리팅 ‘오마이걸스 나이트(OH MY GIRL’s NIGHT)’를 출시한다.

이번 시즌 그리팅은 우아하게 시작해 자유로운 분위기로 무르익는 오마이걸의 밤을 주제로 기획됐다. 밤이 깊어질수록 음악과 파티 분위기에 빠져드는 순간을 담았다.

공식 SNS를 통해 공개된 콘셉트 포토에는 고급스러운 연회장을 배경으로 화려한 파티 룩을 소화한 멤버들의 모습이 담겼다. 다양한 소품과 여유로운 포즈를 활용해 시크하면서도 세련된 다크 로맨틱 분위기를 연출했다.

시즌 그리팅은 탁상 달력과 다이어리를 비롯해 포스터, 포토카드, 스티커, 종이 오너먼트, 네 컷 포토, 오프너 키링 등 다양한 굿즈로 구성됐다.

오마이걸의 2027 시즌 그리팅은 오는 12월6일까지 각종 음반 사이트에서 예약 판매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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