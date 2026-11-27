가수 존박이 에픽하이 투컷을 겨냥한 디스곡을 발표했다. 타블로부터 크러쉬, 강민경까지 동료 가수들의 지원사격을 받아 완성한 곡으로, 발라더 존박의 색다른 음악적 도전이 눈길을 끈다.

존박은 지난 25일 공식 유튜브 채널 ‘존이냐박이냐’를 통해 디스곡 제작 비하인드를 담은 ‘투컷 디스곡 작업기’와 음원 영상 ‘To. 투컷(Tukutz)’을 공개했다.

최근 래퍼 비프리에게 힙합 수업을 받으며 래퍼 도전기를 이어온 존박은 제작진의 제안으로 평소 친분이 두텁지 않은 투컷을 디스 대상으로 선정했다. 존박은 “PD가 시켜서 하는 거다. 정식 형님께 미리 사과드린다”며 본격적인 곡 작업에 나섰다.

같은 에픽하이 멤버인 타블로가 적극적으로 제보에 나서 웃음을 자아냈다. 타블로는 투컷의 은(Silver) 고점 매수 후 30% 폭락 사건, “투컷이 들어오면 파티가 끝날 시간”이라는 악담, 상체 비율 70% 팩트 폭격은 물론 “삐끼삐끼 스크래치와 코드 쿤스트를 언급하면 가장 긁힐 것”이라며 멤버만이 알 수 있는 급소 포인트를 정밀하게 짚어줬다.

앞서 쇼미더머니 심사위원 출신 크러쉬는 과거 투컷과 ‘투컷적 사고’ 작업 당시를 회상하며 “오토튠을 너무 세게 걸어 무슨 말인지 알아듣지 못했다. 래퍼로서 하드웨어는 10점 만점에 2점”이라고 평가했다. 다비치 강민경 역시 “되게 잘 긁히는 사람이며 세상을 삐딱하게 보는 늙은 꼰대(늙크크)의 전형이지만 그래도 속은 따뜻하다”고 힘을 보탰다.

동료 가수들의 제보와 곽진언의 보컬 디렉팅을 거쳐 완성된 디스곡은 묵직한 붐뱁 비트에 존박 특유의 중저음과 랩을 더한 힙합 트랙이다. 가사 역시 거침없었다. “자칭 MC 페이크 이름은 김정식 / 형 랩은 멸종 위기 불가능해 번식”, “혼자 버튼과의 사투 삐끼삐끼 / 그게 유일한 라이브”, “세월의 어퍼컷 그대로 맞았네 / 저 DJ 옆에 타블로 미쓰라는 원빈 디카프리오인가”, “상체만 보면 레전드 하킴 올라주완” 등 타블로의 제보가 고스란히 담긴 차진 펀치라인이 쏟아졌다. 마지막에서는 “나의 롤모델, 진정한 아티스트… 그 이름은 바로 코드 쿤스트”를 외치며 투컷의 자존심을 완벽하게 저격하는 반전 막타로 화룡점정을 찍었다.

녹음을 마친 존박은 “정식 형님, 제발 맞디스곡 하나만 내주십시오”라며 투컷의 응답을 요청했다. 이에 투컷은 지난 26일 에픽하이 공식 유튜브 채널에 공개된 ‘존박 디스 비상 대책 회의’라는 제목의 영상을 통해 존박과의 만남을 예고했다. 디스곡 제작에 힘을 보탠 곽진언까지 함께하는 삼자대면이 성사될 예정인 가운데 투컷이 존박의 도발에 맞디스곡으로 응수할지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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