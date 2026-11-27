하이트진로는 지난 26일 아름다운가게 전주 송천점에서 협력사와 함께 ‘아름다운하루 특별전’을 열었다고 27일 밝혔다. 판매 수익금 463만원은 아름다운가게를 통해 지역 취약계층을 지원하는 데 쓰인다.

하이트진로와 협력사 30곳의 임직원은 지난 10월 21일부터 11월 6일까지 의류·잡화·도서·생활용품 등 다시 쓸 수 있는 물품 4010점을 모았다. 행사 당일에는 임직원들이 매장에서 기증품을 직접 판매했다.

2012년 시작한 특별전은 해마다 개최지를 바꿔 올해로 15년째를 맞았다. 지난해 부산에 이어 올해는 하이트진로 공장과 영업지점이 있는 전주에서 처음 열렸다. 그동안 모인 기증품은 총 5만2837점이다.

하이트진로 허재균 상무는 “협력사의 꾸준한 관심과 참여 덕분에 ‘아름다운하루 특별전’을 15년째 이어올 수 있었다”며 “전주에서 처음 열린 올해 행사도 뜻깊게 생각하며, 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

행사에 함께한 김영주 수남기업 대표는 “아름다운하루 특별전에 15년째 한 번도 빠짐없이 참여하고 있다”며 “기증품이 새 주인을 만나고 판매 수익금이 이웃을 돕는 데 쓰이는 뜻깊은 행사인 만큼 앞으로도 꾸준히 동참하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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