가수 이찬원이 절친 황윤성과 함께 배추 400포기 김장에 도전했다. 능숙한 칼질부터 구성진 노동요까지 선보이며 김장 현장에 활기를 더했다.

지난 26일 방송된 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’에서는 황윤성 부모님의 시골집을 찾은 이찬원의 모습이 그려졌다.

이찬원과 황윤성을 반갑게 맞이한 아버지는 두 사람과 함께 어마어마한 규모를 자랑하는 시골집 곳곳을 둘러봤다. 고추밭부터 깨밭, 대파밭, 고구마밭, 배추밭은 물론 논과 각종 창고까지 이어지는 넓은 규모에 이찬원은 “제가 본가에는 갔었지만, 시골집은 처음이잖아요”라며 호기심을 드러냈다. 이어 마늘과 양파 저장 창고를 둘러보던 이찬원은 “외할머니 집에서 보면 양파나 마늘을 처마 같은 데 주렁주렁 매달아 두더라. 그래야 그늘이 생겨서 오래 두고 먹더라”라며 농사 관련 지식을 뽐내기도 했다. 이를 지켜보던 이연복 셰프는 “찬원이가 아들 같다”라며 흐뭇해했다.

이어 직접 재배한 양파를 맛본 이찬원은 “하나도 안 매워. 사과예요, 사과”라며 감탄했다. 농사가 잘돼 양파를 주변에 나눠주고 얼마 남지 않았다는 황윤성 아버지의 말에 서울에 올라갈 때 챙겨달라는 넉살을 부리기도 했다. 황윤성 아버지는 “찬원이 거는 따로 준비해 놨어요”라며 애정을 드러내 훈훈함을 더했다.



이후에도 대용량 냉장고 두 대를 가득 채운 식재료부터 소금 창고, 양계장까지 차례로 공개되며 이찬원을 놀라게 했다. 황윤성 아버지는 이찬원이 온다는 소식에 돼지 한 마리를 잡았다며 “대스타 오는데 이 정도야. 소 있었으면 소도 잡을 뻔했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

하이라이트는 무려 400포기에 달하는 배추를 앞에 둔 대규모 김장 도전이었다. 황윤성 아버지는 두 사람에게 무 썰기를 부탁하며 본격적인 김장을 예고했고, 이찬원은 능숙하게 무를 썰며 요리 실력을 발휘했다. 칼질이 서툰 황윤성에게 직접 시범을 보이는가 하면 황윤성 아버지와 즉석에서 노룩 칼질 대결을 펼치기도 했다.



이찬원은 황윤성 아버지와 ‘아빠의 청춘’을 부르며 김장 분위기를 띄웠다. 바지에 양념이 묻는 것도 개의치 않고 김칫소 버무리기에 열중했으며 사과즙을 나눠 마시며 황윤성과 장난스러운 노래를 주고받는 등 유쾌한 호흡을 선보였다. 새참으로 마련된 막걸리와 삼겹살을 즐기는 중에도 요리 조언을 건네며 ‘찬또 상궁’다운 면모를 보였다.

방송 말미에는 각종 돌발 상황이 벌어지는 김장 현장이 예고됐다. 이찬원과 황윤성의 좌충우돌 400포기 김장 도전기는 오는 12월3일 방송에서 이어진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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