오정세. 사진=뉴시스

배우 오정세의 미담이 전해졌다.

지난 26일 청룡영화상 공식 소셜미디어에는 한 누리꾼의 댓글이 게재됐다. 해당 누리꾼은 과거 최성곤 축가 이벤트에 당첨됐다며 "결혼 전 암 투병 중이신 엄마를 응원하고 싶어 신청한 사연으로 축가 당첨됐는데 배우님께서 직접 병문안까지 오셔서 엄마를 응원해 주셨다"고 밝혔다.

이어 "식을 코앞에 두고 엄마가 하늘나라로 떠나셨다. 경황이 없던 와중에 빈소까지 직접 조문 오셔서 위로해 주셨고 엄마 때문에 넣었던 사연이라 기대하지 못했는데 결혼식날 약속을 지키러 직접 오셔서 '니가 좋아'를 불러주셨다"고 말했다.

그러면서 "병문안부터 장례식, 결혼식까지 평생 잊지 못할 큰 선물과 위로를 주신 따뜻한 분"이라고 감사 인사를 전했다.

오정세와 관련한 미담은 또 있었다. 2020년 방송된 tvN '사이코지만 괜찮아'에서 발달장애인 문상태를 연기했던 그는 당시 지적장애가 있는 팬과 놀이공원 나들이 약속을 지키면서 훈훈함을 안기기도 했다.

앞서 오정세는 지난 25일 오후 서울 여의도 KBS홀에서 개최된 제47회 청룡영화상에서 영화 '와일드씽'의 가수 최성곤 캐릭터로 등장해 축하 무대를 꾸몄다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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