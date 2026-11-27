전 세계 17개 도시를 누빈 그룹 엔믹스(NMIXX)가 약 1년 만에 첫 월드투어의 출발점인 인천으로 돌아온다.

엔믹스는 27~29일 인천 인스파이어 아레나에서 첫 월드투어 ‘에피소드 1: 제로 프론티어(EPISODE 1: ZERO FRONTIER)’의 앙코르 공연을 개최한다.

지난해 11월 인천에서 월드투어의 막을 올린 엔믹스는 유럽과 북미, 아시아 등 총 17개 도시에서 21회 공연을 펼쳤다. 이번 앙코르 공연에서는 약 1년간 세계 각지에서 쌓은 무대 경험을 바탕으로 한층 성장한 역량을 보여줄 예정이다.

엔믹스는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 “많은 도시의 엔써(팬덤명)분들을 만나고 무대로 소통할 수 있어서 너무 행복했다. 엔써분들의 에너지와 열정이 원동력이자 큰 힘이 됐다. 공연을 거듭할수록 스스로 즐기고 있다고 느껴 더 멋진 무대를 보여드리고 싶다는 욕심이 생겼다”고 지난 여정을 돌아봤다.

이어 “첫 월드투어를 통해 경험과 실력을 쌓은 만큼 한층 성장한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다. 무대에 진심인 엔믹스가 일 년 전보다 더 벅찬 감동을 드릴 수 있는 공연을 해보겠다”고 포부를 밝혔다.

탄탄한 라이브 실력과 퍼포먼스로 입지를 다져온 엔믹스는 이번 앙코르 공연에서도 밴드 사운드를 기반으로 다채로운 무대를 펼치며 데뷔 첫 월드투어의 대미를 장식한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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