SDN㈜이 지난 25일 광주 소화자매원에 강진 쌀 300포대를 전달했다. 사진=SDN

태양광·에너지 전문기업 SDN㈜(에스디엔)은 지난 25일 광주 소화자매원에서 진행된 ‘2026년 5·18정신계승 사랑나눔 행사’에 참여해 쌀 300포대를 기탁했다고 27일 밝혔다.

‘5·18정신계승 사랑나눔 행사’는 5·18민주화운동의 마지막 수배자이자 5·18기념재단 설립을 추진한 고(故) 윤한봉 선생과 재단 초대 이사장을 지내고 소화자매원 설립에 평생을 헌신한 고(故) 조비오 신부의 뜻을 계승하기 위해 2019년부터 개최되고 있다.

SDN은 행사가 시작된 2019년부터 소화자매원에 후원 물품을 지원해 왔으며 지난해에 이어 올해도 쌀 300포대를 전달했다. 기부 물품인 쌀은 고(故) 윤한봉 선생의 고향인 전남 강진군 칠량면에서 수확된 것으로, 지역 농가와의 상생을 실천한다는 의미를 더했다. 5·18기념재단은 200만 원 상당의 생필품을, 강진군은 지역 특산품인 김을 각각 후원했다.

행사장에는 SDN, 5·18기념재단, 소화자매원 임직원과 언론인 등 약 20명이 모였다. 참석자들은 5·18정신의 의의를 공유하며 후원물품 전달식과 기념촬영 순서를 진행했다.

SDN 최기혁 이사회 의장은 “5·18민주화운동이 남긴 나눔과 연대의 정신을 지역사회와 함께 실천할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하며 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

SDN은 25일 관리종목 지정이 해제됐다. 회사는 경영 안정성을 높이는 한편 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개할 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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