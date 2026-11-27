보이그룹 인어미닛(In A Minute)이 멤버 준태의 군 입대를 앞두고 완전체로 팬들과 만난다.

인어미닛은 오는 12월13일 서울 일지아트홀에서 단독 팬미팅 ‘인어미닛 : 아워 미닛(IN A MINUTE : OUR MINUTE)’을 개최한다. 지난해에 이어 2년 연속 열리는 연말 팬미팅으로, 한 해 동안 함께한 팬덤 이닝과 추억을 쌓기 위해 마련됐다.

이번 팬미팅은 올겨울 준태의 군 입대 전 세 멤버가 함께하는 마지막 완전체 팬미팅이라는 점에서 의미를 더한다. 인어미닛만의 음악적 색깔을 담은 세트리스트와 연말 분위기를 살린 특별 무대, 팬들과 가까이서 소통할 수 있는 다양한 코너를 선보일 예정이다.

인어미닛은 이번 공연을 시작으로 연말 팬미팅을 정례화할 계획이다. 시즌에 맞춘 차별화된 레퍼토리를 구성해 매년 팬들과 만나는 자체 브랜드 공연으로 발전시킨다는 구상이다.

팬미팅 티켓 예매는 오는 30일 오후 8시 멜론티켓을 통해 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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