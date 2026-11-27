사진=대한민국족구협회

대한민국족구협회가 2026 UG 금융서비스 족구 코리아 디비전 J1리그의 시즌 우승팀을 가리는 플레이오프가 하루 앞으로 다가왔다고 27일 밝혔다.

협회에 따르면 오는 11월 28일과 29일 전북 무주국민체육센터에서 열리는 이번 대회를 끝으로 2026 시즌 최종 순위가 확정된다.

남자부 9개 팀과 여자부 6개 팀이 정규리그 순위 경쟁을 마친 결과 남자부는 상위 6개 팀이 플레이오프에 진출했고 여자부는 정규리그 1·2위 팀이 우승 결정전을 치른다. 시즌 최종 무대인 만큼 각 팀의 경기 운영과 집중력이 승부의 핵심 변수가 될 전망이다.

남자부에서는 이천시민족구단이 승점 34점으로 정규리그 1위에 올랐으며 생거진천런이 승점 33점으로 2위를 기록했다. 1점 차이로 순위가 갈린 두 팀은 6강전을 거치지 않고 상위 라운드에 직행해 결승 진출을 다툰다.

이어 쏘디엔레오파드(28점), 논산시민Block-7(26점), 전라남도체육회(24점), UG족구단(13점)이 차례로 3위부터 6위를 차지하며 플레이오프 출전권을 확보했다.

28일 남자부 6강 첫 경기에서는 논산시민Block-7과 전라남도체육회가 대결하고 두 번째 경기에서는 쏘디엔레오파드와 UG족구단이 맞붙는다. 각 경기 승리팀은 정규리그 1위 이천시민족구단, 2위 생거진천런과 각각 경기해 결승 진출팀을 가린다.

정규리그 상위 2개 팀이 먼저 상위 라운드에 안착한 가운데, 6강부터 출발하는 팀들이 어떤 경기력을 보여줄지도 주요 관전 요소다. 29일에는 남자부 1·2위 결정전과 3·4위 결정전이 치러진다.

여자부에서는 UG족구단이 승점 22점으로 정규리그 1위를 차지했고 쏘디엔레오파드가 승점 15점으로 2위에 올랐다. 세종특별자치시체육회와 JK-PRO는 각각 승점 14점으로 3위와 4위를 기록했다.

여자부 우승 결정전은 29일 UG족구단과 쏘디엔레오파드의 단판 맞대결로 진행된다. 정규리그 선두를 지킨 UG족구단이 시즌 통합 우승을 달성할지, 쏘디엔레오파드가 최종전에서 승리를 거둘지 주목된다.

대회 전체 시상금은 총 4800만 원으로 남자부 3250만 원, 여자부 1550만 원 규모다. 남자부 우승팀에는 1000만 원, 준우승팀에는 500만 원이 지급되며 여자부 우승팀에는 500만 원, 준우승팀에는 350만 원이 수여된다. 이외에도 최종 순위에 따라 차등 상금이 배분된다.

플레이오프 주요 경기는 KBS N SPORTS와 대한민국족구협회 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.

11월 28일과 29일 모두 오전 9시 20분 대한민국족구협회 유튜브 채널에서 첫 경기 중계가 시작되며, 오전 10시부터는 KBS N SPORTS에서 1·2경기가 방송된다. 28일 3경기 이후 일정은 대한민국족구협회 공식 유튜브 채널을 통해 중계된다. 중계 일정과 편성 채널은 현장 진행 상황에 따라 조정될 수 있다.

이번 대회는 대한체육회가 주최하고 대한민국족구협회가 주관하며 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 재정 후원한다. 조이킥 스포츠가 공식 후원사로 참여하고 전북특별자치도, 무주군, UG 금융서비스, 나무숲기획 등이 대회 후원에 나선다.

정규리그를 통과해 최종 무대에 오른 팀들의 우승 경쟁이 하루 앞으로 다가왔다. 2026 J1리그의 시즌 우승컵이 어느 팀에 돌아갈지 오는 28일부터 무주에서 결정된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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