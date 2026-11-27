2026년 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)의 주요 순간을 한자리에서 돌아볼 수 있는 사진전이 열린다. 선수들의 경기 모습부터 국내외 팬들과 함께한 현장까지 한 해의 발자취를 담았다.

라이엇 게임즈는 오는 12월1~25일 서울 종로구 그랑서울 치지직 롤파크에서 ‘2026 LCK 사진전 다섯 번째 이야기 ‘리브 유어 마크(Leave Your Mark)’’를 개최한다고 27일 밝혔다.

올해 LCK는 한화생명e스포츠의 창단 첫 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 우승과 젠지의 2년 연속 LCK 우승 등 다양한 기록을 남겼다. 미국에서 열린 리그 오브 레전드 월드 챔피언십에서는 젠지가 결승에 진출했으나 준우승에 머물렀다.

팬들과의 접점도 확대했다. 홍콩에서 LCK 최초의 해외 로드쇼를 개최했으며 강원 원주에서 MSI 대표 선발전을 진행했다. T1과 젠지가 국내에서 자체 로드쇼를 열었고 키움 DRX는 LCK 팀 최초로 베트남에서 해외 로드쇼를 개최했다.

이번 사진전에서는 올해 열린 주요 대회를 시간 순서에 따라 살펴볼 수 있다. 한국조폐공사의 골드·실버 카드 55종과 LCK 10개 팀을 개별 작품에 담은 포스코의 포스아트(PosART)도 전시된다. ‘비디디’ 곽보성, ‘고스트’ 장용준, ‘룰러’ 박재혁의 10주년 헌정 아트워크와 네이버 치지직이 선정한 베스트 클립 10편도 만나볼 수 있다.

팬 참여형 콘텐츠도 마련된다. 팬들이 직접 시상 부문을 정하는 ‘내 맘대로 어워드’를 비롯해 10주년 기념 메시지 월, 전시회 방문 흔적을 남길 수 있는 팬 아트존 등이 운영된다. 방문객에게는 커스텀 포토카드 등이 제공되며 럭키 드로우를 통해 인화 사진, 달력 포스터, LCK 어워드 티켓 등을 받을 수 있다.



전시 기간인 12월16일에는 같은 장소에서 올해 최고의 선수를 선정하는 ‘2026 LCK 어워드’가 열린다. 올해 최고의 선수를 뽑는 시상식인 LCK 어워드에서는 한 해 동안 LCK를 후원한 스폰서들의 시상도 함께 진행된다. 2026년 우리 WON, THE PLAY 선정자 중 가장 인상적인 플레이를 보여준 선수에게 주어지는 ‘우리 WON, THE PLAY’, 2026년 한 해 동안 LCK 팬들에게 가장 큰 감동을 선사한 팀에게 주어지는 ‘업비트 ALL-TIME HIGH 팀 어워드’, 드래곤 스틸을 가장 많이 기록한 선수에게 주어지는 ‘POSCO FANTASTEAL PLAYER’, 퍼스트 블러드를 가장 많이 기록한 선수에게 주어지는 ‘CASS FIRST BLOOD PLAYER’, 2026 LCK 시즌 중 치지직 플랫폼에서 최고 동시 접속자 수를 기록한 장면에서 승리한 팀에게 주어지는 ‘CHZZK CHARTBREAKER AWARD’ 등이 시상된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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