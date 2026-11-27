[사진제공=케이하트엔터테인먼트]

배우 한유정이 장항준 감독의 시나리오를 원작으로 한 ‘핑크트럭’ 앙코르 공연에 합류한다.

한유정은 오는 28일 서울 대학로 스타릿홀에서 개막하는 연극 ‘핑크트럭’에서 미지수 역을 맡는다. 지난 5월 초연 이후 마련된 이번 앙코르 공연에서 구도경, 권하진과 함께 미지수 역에 캐스팅됐다.

‘핑크트럭’은 장항준 감독의 2008년 영화 ‘음란한 사회’ 시나리오를 각색한 휴먼 코미디다. 결혼 자금을 사기당한 임용고시 장수생 방정식과 어머니의 전 재산을 사기당한 허상만, 신념이 무너진 전직 목사 박기왕 등 저마다의 사연을 지닌 세 남자가 성인용품 트럭을 타고 사기꾼을 추적하는 이야기를 그린다.

독특한 소재와 코믹한 상황을 바탕으로 좌절을 경험한 인물들이 서로 부딪히며 다시 삶의 희망을 찾아가는 과정을 담았다.

한유정이 연기하는 미지수는 대담하고 예측하기 어려운 성격으로 극의 흐름을 뒤흔드는 핵심 인물이다. 등장인물 간의 관계와 극의 긴장감에 변화를 불러오는 캐릭터인 만큼 한유정이 보여줄 섬세한 감정 표현과 배우들과의 호흡이 관전 포인트다.

한국예술종합학교 연극원 연기과를 졸업한 한유정은 최근 숏폼 드라마 ‘재벌 2세 그녀가 천재?!’에서 김영희 역을 맡았다. 이번 작품을 통해 소극장 무대에서 관객과 만난다.

‘핑크트럭’은 내년 3월1일까지 공연된다. 한유정을 비롯해 공형진, 김지훈, 이수웅, 강민규, 손윤필, 최낙희, 이태식 등이 출연하며 러닝타임은 110분이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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