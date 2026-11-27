이재환 전 한국관광공사 부사장의 '문화가 여행이 되는 순간' 표지. 출처= 새빛컴즈

기업 경영과 문화콘텐츠산업, 공공정책 분야를 두루 경험한 문화관광 전문가 이재환 전 한국관광공사 부사장(경영학 박사)이 대한민국 관광산업의 미래 성장전략을 담은 신간 '문화가 여행이 되는 순간'(도서출판 새빛)을 출간한다고 27일 밝혔다.

저자는 젊은 시절 해외 주재원으로 근무하며 국제 비즈니스와 무역을 통해 각국의 문화와 산업을 경험했다. 이후 교육벤처기업을 창업해 성공적으로 경영했으며, DJ정부 시절 ‘신지식인’으로 선정된 대한민국 벤처 창업 1세대다.

경기도지사 경제특보와 경기콘텐츠진흥원 비상임이사, 고양문화재단 선임직이사, 국무총리실 산하 재외동포정책위원회 위원, 서울시립대학교 경영학과 겸임교수 등을 역임하며 기업 경영은 물론 문화예술과 콘텐츠산업, 국제교류, 공공정책 분야에서 전문성을 쌓아왔다.

한국관광공사 부사장 재임 시절에는 코로나19로 침체된 관광산업의 회복을 위해 국내외 현장을 누비며 지역관광 활성화와 관광기업 육성, 국내 관광기업의 해외 진출, K-컬처와 관광산업의 융합에 주력했다.

퇴임 이후에도 서울시 뷰티산업 육성위원회 위원과 강남구 관광진흥위원회 위원으로 활동하며 관련 산업의 발전을 위한 정책 자문을 이어가고 있다. 이와 함께 문화관광산업에 관한 연구와 집필 활동에도 꾸준히 힘써왔다. 2026년 1월부터 약 6개월간 문화와 관광을 주제로 총 13편의 전문 칼럼을 연재했으며, 이번 신간에는 그동안 축적해 온 산업적 경험과 정책적 고민, 국내외 관광 현장에서 발견한 가능성과 구체적인 실행 대안을 담았다.

책은 K-팝과 드라마, 영화, 음식 등 세계인이 사랑하는 한국 문화의 영향력을 관광산업의 경쟁력으로 발전시키고, 이를 지역경제 활성화와 기업의 성장, 일자리 창출로 연결하는 데 주목한다.

저자는 관광산업의 성과를 단순히 외래관광객 수로만 평가하는 데서 벗어나 관광객의 체류 기간과 소비 규모, 지역 방문율, 재방문율 등 실질적인 경제적 가치를 중심으로 바라봐야 한다고 강조한다.

코로나19 당시 상권의 절반가량이 공실로 남았던 명동이 외국인 관광객의 귀환과 함께 활력을 되찾은 사례를 통해 관광산업이 민생경제에 미치는 영향도 조명한다.

부산원아시아페스티벌을 비롯한 지역 문화행사와 관광산업의 연계, 하남의 대규모 공연시설을 중심으로 한 문화산업 생태계 조성, 중동 관광시장 개척, 의료·웰니스 관광 등 대한민국 관광산업이 확장할 수 있는 새로운 성장 분야도 다룬다.

특히 기업인 출신이라는 저자의 차별화된 시각을 바탕으로 관광 스타트업의 성장과 민간투자 활성화, 관광기업의 해외시장 진출, AI와 관광 데이터를 활용한 산업 혁신 등 관광산업의 지속 가능한 성장을 위한 구체적인 정책 대안을 제시한다.

저자는 관광을 단순한 서비스산업이 아니라 문화와 기술, 제조업, 유통, 지역경제를 연결하는 종합산업이자 대한민국의 새로운 미래 먹거리 산업으로 바라본다.

김종인 전 국민의힘 비상대책위원장, 정병국 전 문화체육관광부 장관, 배현진 국회의원, 김종윤 야놀자그룹 CSO, 소설가 김별아 등 정치·경제·문화예술계 인사들도 추천사를 통해 저자의 현장 중심 리더십과 산업적 통찰에 주목했다.

출간을 앞둔 독자들의 반응도 눈길을 끈다. 도서출판 새빛은 정식 출간 이전부터 기업들의 단체 주문이 이어지면서 사전 주문량이 이미 2000권을 넘어섰다고 밝혔다.

한편 이재환 박사는 서울대학교 어린이병원 후원회 이사로 2025년까지 17년간 활동했으며, 30대부터 약 7년간 매년 환아 수술비를 기부하고 약 1억 원을 들여 어린이병원 내 놀이터를 조성해 기부하는 등 꾸준한 사회공헌 활동을 이어왔다. 이번 신간의 저자 인세 역시 전액 서울대학교 어린이병원에 기부할 예정이다.

이 책은 문화강국으로 성장한 대한민국이 관광강국으로 도약하기 위해 무엇을 준비하고 어떻게 실행해야 하는지를 기업인의 시각과 공직자의 현장 경험으로 풀어낸 문화관광산업 전략서다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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