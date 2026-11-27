사진 = 연극 ‘프로젝트 르완다’ 제공

배우 이시형이 연극 ‘프로젝트 르완다’를 마치고 차기작 ‘오픈 더 도어’로 무대 행보를 이어간다.

이시형은 지난 11~26일 서울 산울림 소극장에서 공연된 연극 ‘프로젝트 르완다’에서 다큐멘터리 PD 박현수 역으로 관객과 만났다. 공연 마지막 이틀인 25일과 26일 회차는 매진을 기록했다.

‘프로젝트 르완다’는 1994년 르완다 대학살 생존자들의 녹취 기록과 동생을 잃은 한 남자의 이야기를 교차하며 비극 이후 삶의 의미를 찾아가는 과정을 그린 작품이다. 상실과 용서, 회복을 주제로 다룬다.

이시형이 연기한 박현수는 어린 시절부터 부모처럼 돌봐온 동생을 갑작스럽게 잃고 슬픔과 분노 속에 살아가는 인물이다. 이시형은 르완다 대학살 생존자들을 취재하는 과정에서 자신의 상처를 마주하고 조금씩 일상을 되찾아가는 현수의 변화를 절제된 감정 연기로 표현했다.

객석과 호흡이 맞닿는 소극장의 공간적 특성 속에서 이시형의 섬세한 눈빛과 떨리는 호흡 하나하나가 고스란히 전달다. 공연이 거듭될수록 짙어지는 감정선과 배우의 열연에 대한 입소문이 더해지면서 마지막 이틀 회차 전석 매진이라는 값진 결실로 이어졌다는 평가다.

이시형은 “‘프로젝트 르완다’라는 작품을 하면서 인간으로서, 그리고 배우로서 여러 가지 고민을 하게 됐고 배우는 것도 참 많았다. 이번에도 좋은 창작진과 훌륭한 배우들과 함께할 수 있어 정말 값진 시간이었다”며 “쉽지 않은 주제를 다루는 작품임에도 극장을 찾아주신 관객분들께 감사한 마음을 전한다”고 소감을 밝혔다.

이시형은 오는 12월5일 개막하는 연극 ‘오픈 더 도어’로 관객과 다시 만난다. 오랜 시간 비밀을 품고 살아온 문석 역을 맡아 또 다른 모습을 보여줄 예정이다. 공연은 내년 3월7일까지 서울 대학로 예스24 아트원 3관에서 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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