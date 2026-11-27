사진=이수미로

이수미로는 ‘2026 Special Saturday ON 이수미로’ 축제에서 특화상품 무료 시식회를 진행한다고 27일 밝혔다.

‘2026 Special Saturday ON 이수미로’는 11월 28일을 시작으로 12월 12일, 19일, 24~25일까지 이어지는 행사다. 첫날인 28일에는 직장인밴드 페스티벌과 축하공연이 열리며, 오후 2시부터 5시까지 동작대로27가길 일대에서 소상공인시장진흥공단과 식품외식연구소가 주최하는 특화상품 시식회가 진행된다. 방문객은 새롭게 개발된 이수미로 특화상품 메뉴를 무료로 맛볼 수 있으며, 시식 후 만족도 조사에 참여하면 이수미로 굿즈를 선착순으로 받을 수 있다. 외식 전문가가 참여하는 품평회도 같은 날 열린다.

이번 특화상품은 동작구청의 ‘2026년 지역상권 육성(유망골목상권) 지원사업’의 일환으로 개발됐다. 이수미로 골목형상점가만의 정체성을 먹거리와 마실거리에 담아 축제 현장과 개별 점포에서 활용하고, 사업 종료 후에도 상인회가 지속적으로 판매할 수 있는 상품을 마련하는 데 목적이 있다.

사진=이수미로

상품 개발은 F&B 컨설팅 전문기업 ㈜타블라가 맡았다. 상권 기초조사를 비롯해 구민과 방문객 설문, 상인회 의견을 수렴하고 이를 이수미로의 스토리텔링과 연결했다. 익숙한 맛에 새로운 조합을 더해 골목을 찾는 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 메뉴를 구성했다.

개발 과정에서는 이수미로의 지역적 특성과 실제 판매 가능성을 함께 고려했다. 배나무가 많아 ‘배나무골’로 불렸던 이수(梨水)의 지명 유래와 맛의 거리(味路), 아름다운 거리(美路), 탐험하는 골목(迷路)이라는 ‘미로’의 의미, 퇴근길 먹자골목의 추억을 메뉴명과 맛에 반영했다. 축제 현장에서 서서 간편하게 먹을 수 있고 많은 인원에게 빠르게 제공할 수 있는 안주와 음료를 중심으로 구성했으며, 상인이 직접 판매할 수 있도록 조리 과정을 단순화하고 원가와 적정 판매가도 함께 검토했다.

특화상품은 먹거리 8종과 마실거리 7종으로 구성됐다. 퇴근길 소주 한 잔과 함께하던 먹자골목의 정취를 담은 ‘먹자골목 수육 한 접시’, 골목을 탐험하듯 즐기는 ‘미로 탐험 마라 떡볶이’, 배나무골의 지명 유래를 반영한 ‘배나무골 꼬막무침’, 아름다운 거리를 붉은 빛깔로 표현한 ‘미로(美路) 자몽오미자’ 등 메뉴마다 이수미로의 지역적 이야기를 담았다.

이번 시식회는 개발 상품에 대한 방문객 반응을 확인하고 전문가 평가를 받는 자리이기도 하다. 만족도 조사와 품평회 결과는 최종 메뉴와 레시피를 보완하는 데 활용된다. 이후 특화상품은 표준 레시피북으로 제작되며, 판매를 희망하는 상인과 지역 주민을 대상으로 메뉴 교육도 진행할 예정이다.

이수미로는 완성된 상품을 로컬축제와 각종 이벤트, 상인회 주관 판매 등과 연계해 지속적으로 선보일 계획이다. 일회성 축제 메뉴에 머무르지 않고 골목을 방문할 이유를 제공하는 대표 상품으로 육성해 실제 점포 매출로 이어지도록 한다는 구상이다.

이수미로 특화상품 개발 관련 담당자는 "이수미로가 가진 지명의 이야기와 먹자골목의 추억을 메뉴에 담았다”며 "시식회 만족도와 품평회 평가 결과를 최종 메뉴와 레시피를 다듬는 데 반영해 이수미로 대표상품으로 만들겠다”고 포부를 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]