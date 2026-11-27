사진=AP/뉴시스

유럽서 뛰는 코리안리거가 함께 웃었다. 오현규(베식타시)와 양현준(셀틱)이 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)서 나란히 승리를 차지했다.

베식타시(튀르키예)는 27일 조지아 바투미의 아차라베트 아레나에서 끝난 베르셰바와(이스라엘)의 2026~2027 UEL 리그 페이즈 5차전 경기에서 2-1로 승리했다. 승점 10을 쌓아 7위로 도약했다.

이번 경기는 당초 베식타시의 홈구장 튀프라쉬 스타디움에서 열릴 예정이었다 하지만 가자지구 전쟁 이후 이스라엘과의 관계가 악화한 가운데 튀르키예 당국이 안전상의 이유로 개최가 어렵다는 입장을 밝혔다. 이에 제3국인 조지아에서 펼쳐졌다.

관중석에서 충돌이 이어졌다. 경기 중 베식타시 팬들은 반이스라엘과 친팔레스타인 구호를 외쳤다. 결국 싸움으로 번져 현지 경찰이 진입하는 소동까지 벌어졌다. 경찰과의 몸싸움도 벌어졌다. 모르텐 크로그 주심은 곧바로 경기를 중단했고, 팬들을 진정시킨 뒤 약 30분 만에 경기가 재개됐다. 경기 후 구단은 “경기 전후 팬들을 향한 조지아 보안당국의 과도한 무력 사용을 강력히 규탄한다”며 UEFA에 공식 항의서를 제출했다고 밝혔다.

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어수선한 분위기 속 베식타시는 베르셰바를 꺾었다. UEL 3경기 만의 승전고다. 오현규는 최전방 공격수로 선발 출전했다. 후반 14분 두산 블라호비치와 교체되기 전까지 59분 동안 그라운드를 누볐다. 공격포인트는 올리지 못했다. 올 시즌 다소 어려움을 겪고 있다. 블라호비치가 합류한 뒤 로테이션 자원으로 밀렸다. 리그와 컵 대회 포함 4골3도움을 기록 중이다.

베식타시는 후반 들어서야 답답한 흐름을 깼다. 후반 25분 카숨 우아타라의 크로스 이후 주니오르 올라이탄이 골문 구석으로 슈팅해 선제골을 신고했다. 전반에 페널티킥을 실축했던 오르쿤 쾨크취가 추가골을 터트렸다. 후반 45분 역습 상황 쾨크취가 블라호비치와 원투 패스를 주고받은 뒤 슈팅으로 골망을 흔들었다. 베식타시는 후반 48분 제이븐 이스트에게 만회골을 내줬으나, 이후 추가 실점은 없었다.

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같은 날 양현준이 선발 출전한 셀틱(스코틀랜드)도 토레엔세(포르투갈)와의 UEL 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서 2-1로 이겼다. 전반 9분 상대 수비수 하비 바스케스의 자책골과 후반 40분 카밀로 두란의 결승골로 승리했다. 3연패 후 2연승을 달리고 있다. 승점 6으로 25위까지 올라섰다. 양현준은 오른쪽 윙어로 선발 출전했다. 후반 37분까지 82분간 뛰며 세 차례 슈팅을 기록했으나 공격포인트를 올리지 못했다.

미트윌란(덴마크)은 파포스FC(키프로스)와의 UEFA 콘퍼런스리그(UECL) 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 2-0으로 승리했다. 홍현석이 선발 출전하고 조규성이 교체 출전했다. 대회 첫 승으로 승점 4를 마크했다. 25위에 자리했다.

김예건이 교체로 종료 직전 출전한 츠르베나 즈베즈다(세르비아)는 UECL 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 KAA 헨트(벨기에)와 1-1로 비겼다. 승점 5로 19위에 만족해야 했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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