카카오창작재단이 웹툰·웹소설 신인 작가들의 안정적인 창작 활동을 돕기 위해 나섰다. 작품 제작 노하우뿐 아니라 지식재산권(IP) 사업화와 저작권 보호에 관한 실무 지식도 제공한다.

카카오창작재단은 27일 서울 드림플러스 강남에서 신인·예비 창작자를 대상으로 무료 오프라인 강연 ‘제23회 그로우업 톡앤톡’을 개최한다.

그로우업 톡앤톡은 카카오창작재단이 2024년부터 운영해 온 창작자 역량 강화 프로그램이다. 현업 작가와 업계 전문가들이 연사로 참여해 작법과 데뷔 전략, 연재 노하우 등 창작 현장에서 쌓은 경험을 공유하며 신인 작가들의 시장 진입을 지원해 왔다.

이번 강연에서는 카카오페이지 웹툰 ‘여제화원’의 PAMBA 작가가 안정적인 작업 방식과 작품의 완성도를 높이는 방법을 소개한다. 웹소설 ‘사역술사의 다크판타지 공략법’, ‘4000년 만에 귀환한 대마도사’ 등을 집필한 낙하산 작가는 콘텐츠 시장의 경쟁이 치열해지는 상황에서 신인 작가가 갖춰야 할 경쟁력과 생존 전략을 전한다.

창작 이후 작품의 가치를 높이고 권리를 보호하기 위한 강연도 진행된다. 황보현 맥에이전시 대표는 2차 상품화와 IP 비즈니스에 관한 실무 지식을 공유한다. 한국저작권위원회 특강에 나서는 김현숙 디지털지식재산연구소 소장은 ‘서명하기 전에 읽는 저작권’을 주제로 창작자가 계약 체결에 앞서 알아야 할 사항을 설명한다.

카카오창작재단 관계자는 “좋은 IP는 결국 창작자에게서 시작되는 만큼, 작품을 잘 만드는 역량만큼이나 창작자로서 오래 활동하기 위한 지식과 경험을 갖추는 것이 중요하다”며 “앞으로도 온라인 교육과 창작캠프, 창작 공간 지원 등 성장 단계별 지원을 꾸준히 확대해 신인·예비 창작자가 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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