사진=SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 일본에서 발표한 ‘키스 앤 텔(KISS N TELL)’의 영어 버전을 발매하며 글로벌 인기 확장에 나선다.

에스파는 27일 오후 2시 싱글 ‘키스 앤 텔(KISS N TELL (English Ver.))’을 공개한다. 지난 7월 발매한 일본 첫 미니앨범의 타이틀곡을 영어로 재해석한 음원이다.

‘키스 앤 텔’은 경쾌한 피아노 사운드와 리드미컬한 비트가 어우러진 하우스 기반의 댄스 팝 곡이다. 몽환적인 분위기를 자아내는 코러스 하모니가 특징으로, 서로의 고민을 나누며 깊어지는 유대감을 밝은 팝 감성으로 풀어냈다.

앞서 에스파는 일본 미니앨범 ‘키스 앤 텔’로 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 올랐다. 동명의 타이틀곡 역시 발매 약 4개월 만에 스포티파이 누적 스트리밍 4600만회를 돌파하며 꾸준한 인기를 얻고 있다.

에스파는 지난 20일 홀리데이 시즌을 맞아 일본 음악 그룹 엠플로(m-flo)의 타쿠 타카하시가 참여한 ‘키스 앤 텔’ 리믹스 버전을 선보이기도 했다. 리믹스에 이어 영어 버전까지 공개하며 원곡의 흥행세를 이어갈 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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