더 시에나 그룹이 골프존카운티의 2대 주주인 골프존홀딩스와 지분 인수 및 향후 사업 협력에 관한 합의를 이뤘다. 이에 따라 더 시에나 그룹은 기존 1대 주주 보유 지분에 골프존홀딩스 보유 지분까지 인수하며 골프존카운티 지분 100%를 확보할 예정이다.

◆주주 간 합의 바탕으로 인수 절차 순항

이번 합의는 더 시에나 그룹과 골프존홀딩스가 지분 인수 조건과 향후 협력 방향에 대해 충분한 협의를 거쳐 마련한 결과다. 양측이 상호 합의한 조건에 따라 관련 계약도 순조롭게 이행되고 있다.

더 시에나 그룹은 관계 당국의 승인 등 남은 절차를 거쳐 인수 거래를 마무리할 계획이다.

◆인수 이후에도 사업 협력 관계 이어가기로

이번 합의에는 지분 인수뿐 아니라 거래 종결 이후 양사의 협력 방향도 담겼다. 골프존홀딩스와 관련된 골프장에 대해서도 상호 협의를 통해 원만하게 정리했으며, 향후 골프장 운영과 마케팅 등 다양한 사업 분야에서 협력 관계를 이어가기로 했다.

양사는 지분 인수 이후에도 지속적인 사업 협력의 가능성을 열어두고 상호 발전을 도모할 방침이다.

◆기존 임직원 고용 안정과 처우 유지 원칙 견지

더 시에나 그룹은 골프존카운티 인수 과정에서 기존 임직원의 고용을 승계하고 처우를 유지한다는 원칙도 재확인했다.

앞서 더 시에나 그룹은 2022년 제주CC를 비롯해 2025년 중부CC(현 더 시에나 서울CC), 세라지오GC(현 더 시에나 벨루토CC)를 인수하는 과정에서도 기존 임직원의 고용을 승계한 바 있다. 특히 중부CC 인수 당시에는 3년간의 근속을 보장했다.

이번 골프존카운티 인수에서도 기존의 고용 승계 원칙을 유지하며 임직원의 고용 안정과 골프장 운영의 연속성을 확보한다는 입장이다.

더 시에나 그룹 관계자는 “남은 절차를 차질 없이 마무리하고, 골프존카운티 임직원과 고객이 인수 과정에서 불편을 겪지 않도록 하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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