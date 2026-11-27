사진=OK저축은행 읏맨 프로배구단

신인선수들과 팬들이 함께하는 특별한 홈경기를 마련한다.

OK저축은행 읏맨 프로배구단은 오는 28일 부산 강서실내체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026∼2027 V-리그 남자부 한국전력과 홈경기에서 신인선수 윤경, 배하준, 백창진을 주인공으로 한 ‘OK 루키 DAY’를 진행한다고 밝혔다.

이날 경기에서는 OK 읏맨 배구단의 새로운 얼굴인 세 명의 신인선수를 팬들에게 소개하는 다양한 이벤트가 펼쳐진다. 경기 시작에 앞서 윤경, 배하준, 백창진의 부모님이 시구자로 나서며, 신인선수들이 직접 팬들과 함께 ‘준비됐나? 준비됐다!’ 응원 구호를 외치며 홈경기 열기를 끌어올릴 예정이다.

팬들이 신인선수들과 직접 소통할 수 있는 이벤트도 준비했다. 경기장 입장 게이트 앞에서 ‘루키들에게 무엇이든 물어보세읏!’ Q&A 이벤트를 진행해 팬들이 신인선수들에게 궁금한 점을 자유롭게 남길 수 있도록 했다. 해당 질문은 추후 구단 유튜브 콘텐츠를 통해 신인선수들이 직접 답변하며, 참여자 중 추첨을 통해 신인선수 친필 사인이 담긴 야구형 유니폼도 증정한다.

신인선수들에게 직접 응원의 마음을 전할 수 있는 기회도 마련된다. 사전 이벤트를 통해 신인선수를 향한 응원 메시지를 남긴 팬 가운데 3명을 선정해 경기 시작 전 직접 꽃다발을 전달할 예정이다.

연말을 맞아 팬들을 위한 선물도 준비했다. ‘새해복은 양껏’ 이벤트를 통해 1층 스파이크존·블로킹존·플로어존·테이블존과 2층 편하데이존·스위트박스 티켓 구매자에게 2027년 OK 읏맨 배구단 달력을 증정한다. ‘험멜 1라운드 MVP’ 시상식도 진행한다. 험멜 1라운드 MVP로는 아시아쿼터 선수인 페이즈가 선정됐으며 팬이 직접 시상자로 나설 예정이다. 이와 함께 경기 중에는 다양한 팬 참여 이벤트를 통해 파라타항공 항공권, 팬스타크루즈 승선권, 부산자생한방병원 건강기능 식품 등 푸짐한 경품도 제공할 계획이다.

한편 지난 24일 경기부터 진행 중인 수험생 무료관람 이벤트는 이날도 진행된다. 매표소에서 수험표를 인증한 수험생은 2층 읏맨존과 3층 기읏존, 니읏존에 한해 무료 관람이 가능하다.

OK 읏맨 배구단 관계자는 “이번 홈경기는 올 시즌 새롭게 팀에 합류한 신인선수들을 팬들에게 소개하고, 선수와 팬들이 조금 더 가까이에서 교감할 수 있도록 준비했다”며 “신인선수들의 새로운 출발을 함께 응원해주시고, 연말을 맞아 마련한 다양한 이벤트와 함께 즐거운 홈경기를 즐겨주시길 바란다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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