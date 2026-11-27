소녀시대 태연이 관계 속에서 느끼는 권태와 복잡한 감정을 노래한 신곡으로 돌아온다.

태연은 27일 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 정규 4집 타이틀곡 ‘언스페셜(Unspecial)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다. 영상에는 신곡의 분위기를 엿볼 수 있는 태연의 새로운 비주얼과 보컬이 담겼다.

‘언스페셜’은 감미로운 기타 선율과 섬세한 멜로디가 어우러진 R&B 장르의 곡이다. 반복되는 대화와 익숙해진 일상 속에서 설렘이 사라지고 서로의 변화와 권태를 마주하는 순간을 태연 특유의 감성적인 목소리로 풀어냈다.

뮤직비디오는 반복되는 일상에서 벗어나려는 태연의 모습을 중심으로 전개된다. 일탈을 통해 잠시 해방감을 느끼지만 다시 일상으로 돌아온 뒤 자신의 감정을 직면하고 나아갈 방향을 찾아가는 이야기를 담았다.

오는 30일 발매되는 정규 4집 ‘언스페셜’에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 베드룸 팝, 팝 소울, 하우스 팝, 얼터너티브 R&B, 팝 발라드, 신스 팝 등 다양한 장르의 총 12곡이 수록된다.

태연은 앨범 발매를 기념해 12월1~7일 서울 성동구 MM성수에서 팝업스토어를 운영한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]