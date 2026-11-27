잇몸으로도 충분했다. 핵심 선수가 줄이탈한 마줄스호가 카타르를 대파했다.

니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 한국 농구대표팀은 27일 카타르 도하의 알자누브 스타디움에서 열린 카타르와의 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 2라운드 조별리그 F조 9번째 경기에서 74-52 대승을 거뒀다. 5승(4패)을 마크했다. 중국과 동률이나 지난해 두 차례 맞대결(80-76·90-76) 승리로 상대 전적에서 앞섰다. 3위를 꿰찼다.

위기였다. 한국은 대회를 앞두고 이현중(립시티 리믹스), 여준석(시애틀대)의 합류가 불발됐다. 더불어 이우석(현대모비스), 하윤기(KT), 허훈(KCC), 이정현(소노), 안영준(SK) 등 핵심 선수들이 부상으로 낙마했다. 최초 선발한 12명 가운데 7명이 이탈했다. 대신 이동근(KT), 김승우, 서명진(현대모비스) 등으로 빈자리를 채웠다.

사진=FIBA 홈페이지 캡처

자리를 지킨 기둥들의 활약이 빛났다. 이승현(현대모비스)이 골밑을 장악하며 17점을 몰아쳤다. 문정현(KT)은 12점 10리바운드로 더블더블을 기록했다. 가드 양준석(LG)도 3점슛 4개 포함 14점을 기록하며 활약했다.

시종일관 카타르를 압박했다. 한국은 1쿼터부터 23-11로 앞섰다. 2쿼터에도 문정현과 양준석이 3점슛을 집어넣으며 리드를 지켰다. 43-33으로 전반을 마쳤다. 일찌감치 승부를 끝냈다. 3쿼터 초반 이승현이 연속 6점을 몰아쳤다. 동시에 한국은 강한 수비로 카타르를 꽁꽁 묶었다. 55-40까지 달아났다. 4쿼터 종료 3분 32초 전 터진 양준석의 3점슛은 쐐기포였다. 67-49를 만들었다. 여유 속에 완승으로 마무리했다.

사진=FIBA 홈페이지 캡처

2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 2라운드는 12개국이 2개 조로 나뉘어 경쟁한다. 각 조 1~3위와 조 4위 중 성적이 더 좋은 팀이 본선 진출권을 가져간다. 한국은 사흘 뒤인 30일 오전 1시 같은 장소에서 사우디아라비아와 F조 10번째 경기를 벌인다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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