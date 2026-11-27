크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 5민랩이 개발 중인 신작 ‘세계허구관리연맹: WPCA’의 첫 외부 테스트에 나선다.

5민랩은 WPCA의 두 번째 공식 트레일러를 공개하고 클로즈드 알파 테스트(CAT) 참가자 모집을 시작한다고 27일 밝혔다.

이번 테스트는 오는 12월16~22일 스팀과 플레이스테이션5(PS5)를 통해 PC와 콘솔에서 동시에 진행된다. 참가자는 핵심 전투 및 성장 시스템을 비롯해 싱글 플레이와 최대 3인 온라인 협동 플레이를 체험할 수 있다. 5민랩은 테스트에서 수집한 이용자 의견을 향후 개발 과정에 반영할 계획이다.

WPCA는 현실을 침범하는 이상현상인 ‘허구’를 진압하는 헌팅 액션 게임이다. 이용자는 세계허구관리연맹 한국 지부의 신입 실무 요원이 돼 서울 곳곳에 마련된 격리 구역에서 거대한 적과 맞선다. 와이어 장비인 ‘좌표 고정계’를 활용한 입체적인 전투가 특징이다. 전투에서 획득한 재료로 무기를 강화하고 자신만의 전투 방식을 구축할 수 있다.

새롭게 공개된 트레일러에는 미다스 왕을 모티브로 한 ‘크리소스’와 도시 괴담에서 착안한 ‘빨간 마스크’ 등 다양한 적이 등장한다. 서울 지부 지하 격리실의 실험 기록과 도심 곳곳에서 벌어지는 전투 장면을 통해 게임의 세계관을 구체화했다.

테스트 참가 신청은 오는 12월13일 오후 9시까지 WPCA 공식 홈페이지에서 할 수 있으며 최종 참가자는 추첨을 통해 선정된다. 트레일러 영상은 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]