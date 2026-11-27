FT아일랜드가 내년 초 아시아 3개 도시에서 현지 팬들과 만난다. 서울에 이어 타이베이에서도 매진을 기록하며 공연 열기를 이어가고 있다.

27일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면 FT아일랜드는 내년 1월9일 마카오를 시작으로 16~17일 타이베이, 20~21일 도쿄에서 콘서트 ‘에프티소드(FTSODE)’를 개최한다.

‘에프티소드’는 FT아일랜드와 에피소드(EPISODE)를 결합한 이름으로, 그동안 발표한 곡들이 각각의 에피소드가 돼 FT아일랜드의 음악적 서사를 완성한다는 의미를 담고 있다.

이번 공연에는 FT아일랜드의 지난 시간을 가상의 공간인 ‘강산도’로 구현한 콘셉트가 적용된다. 멤버들은 ‘로열 호텔’ 직원으로 변신하고 다채로운 세트리스트를 통해 자신들의 음악적 발자취를 되짚는다.

국내외 팬들의 반응도 뜨겁다. 앞서 서울 공연이 전석 매진된 데 이어 타이베이 공연 역시 티켓 예매 시작과 동시에 매진됐다. 이에 FT아일랜드는 타이베이 공연을 1회 추가하며 현지 팬들의 성원에 화답했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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