사진=충남아산프로축구단

K리그2 충남아산프로축구단(충남아산FC)이 오는 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 부산아이파크와 ‘하나은행 K리그2 2026’ 34라운드 홈 최종전을 치른다. 충남아산FC는 시즌 마지막 경기에서 승리를 거둬 홈 팬들과 함께 유종의 미를 거두겠다는 각오다.

충남아산FC는 한 시즌 동안 응원을 보내준 팬들을 위해 머플러 증정부터 팬 시상식, 특별 공연, 경품 추첨까지 다양한 행사를 마련했다. 먼저 아르마다존과 WaVe존 입장객 1000명에게 ‘2026시즌 감사 머플러’를 증정한다. 머플러에는 이번 시즌 구단의 캐치프레이즈를 새겨 소장 가치를 더했다.

장외에서는 ‘블루포우 동물복지 나눔 캠페인’ 기부 부스를 운영한다. 겨울철 동물보호시설에 필요한 방한용품과 동물용품을 기부받으며 참여자에게는 ‘블루포우 핫팩 파우치’를 증정한다. 대한적십자사 충남지사와 함께하는 ‘사랑의 나눔 모금 활동’ 부스도 운영해 팬들이 경기장에서 따뜻한 나눔에 동참할 수 있도록 준비했다.

경기 전에는 손준호의 K리그 통산 ‘30골-30도움’ 달성 기념식이 개최된다. 손준호는 지난 ‘하나은행 K리그2 2026’ 31라운드 김포FC와의 경기에서 페널티킥을 성공시키며 30골-30도움 기록에 이름을 올렸다. 이날 기념식에서는 당시 경기기록원이 작성한 기록지와 사진이 담긴 액자를 전달할 예정이다.

하프타임에는 이번 시즌 홈경기를 함께 만들어 온 팬들이 주인공이 된다. 팬 시상식 ‘2026 아울 어워즈’에서는 출석왕, 베스트드레서, 참여왕, 응원왕 총 4개 부문에서 수상자를 발표한다. 수상자에게는 2026 선수단 사인 유니폼을 증정한다.

경기 종료 후에는 시즌을 돌아보는 폐막 영상 상영 및 선수단 감사 인사를 진행한다. 또한 일레븐, 윤희, 무지개 상사의 특별 공연과 경품 추첨이 이어진다. 경품은 캐스퍼, 세탁기, TV 3가지이며 캐스퍼는 2026시즌 전체 홈경기 티켓을 대상으로, TV와 세탁기는 홈 폐막전 티켓을 대상으로 추첨해 당첨자를 선정한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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