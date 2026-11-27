Mnet이 일본 반다이 남코 엔터테인먼트와 손잡고 버추얼 아이돌 시장에 뛰어든다. K-팝 서바이벌 프로그램의 제작 노하우를 바탕으로 새로운 버추얼 보이그룹을 탄생시킨다는 구상이다.

Mnet은 오는 2028년 방송을 목표로 반다이 남코 엔터테인먼트와 ‘버추얼 아이돌 서바이벌(가제)’ 프로젝트를 준비 중이라고 27일 밝혔다.

이번 프로젝트에서는 각기 다른 개성과 매력을 지닌 버추얼 캐릭터들이 음악과 퍼포먼스를 선보이며 데뷔 경쟁을 펼친다. 기존 K-팝 서바이벌 프로그램의 핵심인 경쟁과 성장의 서사를 버추얼 캐릭터에 접목하는 방식이다.

한국의 K-팝 아티스트 육성 시스템과 일본의 캐릭터 지식재산권(IP) 경쟁력이 만났다는 점에서도 눈길을 끈다. Mnet은 ‘아이랜드(I-LAND)’, ‘플래닛’ 시리즈, ‘프로듀스 101 재팬(PRODUCE 101 JAPAN)’ 등 국내외 오디션 프로그램을 통해 아티스트 발굴 및 콘텐츠 제작 역량을 쌓아왔다. 반다이 남코 엔터테인먼트는 ‘아이돌마스터(THE IDOLM@STER)’ 시리즈를 비롯한 다양한 캐릭터 IP와 버추얼 콘텐츠, 확장현실(XR) 분야에서 경험을 축적해 왔다.

최근 버추얼 아이돌이 가요계에서 입지를 넓혀가는 가운데 K-팝 서바이벌과 버추얼 콘텐츠의 결합이 시장에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.

Mnet은 “이번 프로젝트는 K-POP 서바이벌이 가진 음악과 퍼포먼스, 도전과 성장의 서사를 버추얼이라는 새로운 영역에서 풀어내는 의미 있는 시도”라며 “Mnet만의 아티스트 발굴·육성 및 서바이벌 제작 노하우와 반다이 남코 엔터테인먼트의 캐릭터 IP·버추얼 콘텐츠 역량을 결합해 버추얼 아이돌만의 차별화된 매력을 선보이고, 시청자들에게 새로운 재미와 몰입감을 선사할 것”이라고 전했다.

양사는 현재 프로그램에 등장할 버추얼 캐릭터를 개발 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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