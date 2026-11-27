그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 녹음부터 수록곡 선정, 콘셉트 기획까지 첫 정규앨범 제작에 적극적으로 참여한 과정을 공개했다.

앰퍼샌드원은 지난 26일 공식 SNS를 통해 정규 1집 ‘패스파인더(PATHFINDER)’의 제작기 영상을 게재했다. 데뷔 3년 만에 첫 정규앨범을 발표하기까지 멤버들이 음악과 퍼포먼스를 완성해 나가는 과정이 담겼다.

영상 속 멤버들은 타이틀곡 ‘킹스 웨이(King’s Way)’ 녹음 과정에서 자신의 목소리를 세밀하게 모니터링하고 디렉터와 의견을 주고받았다. 수록곡 선정과 앨범 콘셉트, 뮤직비디오 회의에도 직접 참여해 다양한 아이디어를 제시하며 팀의 음악적 방향성을 함께 고민했다.

대규모 퍼포먼스를 완성하기 위한 연습 과정도 공개됐다. 윤시윤은 타이틀곡 안무에 대해 “구성이 많다. 칼도 뽑고 웅장한 곡이다. 굉장한 연습이 많이 필요할 것 같다”며 “멤버들과 힘내서 열심히 준비하겠다”고 각오를 밝혔다.

멤버들은 복잡한 안무와 동선을 익히는 데 집중했으며 메가 크루 퍼포먼스를 위해 댄서들과 함께 반복적으로 호흡을 맞췄다.

정규 1집 ‘패스파인더’는 낮은 자세로 높은 곳을 향해 나아가며 스스로 새로운 길을 개척하겠다는 앰퍼샌드원의 포부를 담은 앨범이다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여하며 음악적 역량을 넓혔다. 발매 첫 주 판매량(초동)은 18만장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다.

앰퍼샌드원은 27일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 ‘킹스 웨이’ 무대를 선보이는 등 컴백 활동을 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]