사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 공개 2주 차에 글로벌 시청 수를 약 40% 늘리며 흥행세를 이어간 것으로 나타났다. 아시아를 비롯해 북미와 중남미, 유럽 등 세계 각지에서 고른 성장세를 보였다.

27일 디즈니+에 따르면 ‘재혼 황후’의 공개 2주 차 글로벌 시청 수는 첫 주 대비 약 40% 증가했다. 지역별로는 중남미가 43%로 가장 높은 증가율을 기록했다. 아시아태평양과 유럽·중동·아프리카가 각각 39%, 미국이 37%로 뒤를 이었다.

‘재혼 황후’는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지 대서사극이다. 독창적인 황실 세계관과 인물들의 복잡하게 얽힌 사랑과 욕망을 그려내며 글로벌 시청자들의 호응을 얻었다.

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디즈니+는 작품 공개에 맞춰 세계 주요 도시에서 현지 맞춤형 마케팅도 펼쳤다. 일본 도쿄와 말레이시아 쿠알라룸푸르에서는 팬과 인플루언서를 초청한 사전 시사회를 열었다. 태국 방콕 시암 센터에서는 현지 셀러브리티와 매체, 인플루언서, 팬들이 참석한 팝업 이벤트를 선보였으며 인도네시아 자카르타 센트럴 파크 몰에서는 작품의 세계관을 직접 경험할 수 있는 팝업을 진행했다.

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대만에서는 ‘엘르 위켄드(Elle Weekend)’ 행사와 연계해 옥외광고와 전용 부스를 운영했다. 미국 로스앤젤레스(LA)의 더 메이본 비벌리힐스 호텔에서는 한국 드라마와 K-컬처, K-팝 분야에서 활동하는 현지 크리에이터들을 초청한 행사를 개최했다.

이 밖에도 미국 LA 비벌리 센터와 선셋 블러바드, 말레이시아 쿠알라룸푸르, 멕시코 멕시코시티, 일본 오사카 등 주요 도시의 랜드마크에 대규모 옥외광고를 선보이며 작품의 인지도를 높였다.

한국에서 제작한 로맨스 판타지 시리즈가 아시아뿐 아니라 미주와 유럽 등에서도 시청 규모를 확대했다는 점에서 의미가 있다. ‘재혼 황후’는 전 세계 주요 지역에서의 고른 호응 속에 대장정을 마무리했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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