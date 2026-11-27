JYP엔터테인먼트의 신인 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 멤버들의 개성과 이야기를 담은 데뷔 콘텐츠를 잇달아 공개하고 있다.

오브더블루는 지난 26일 공식 SNS를 통해 데뷔 앨범 ‘아웃 오브 더 블루(out of the blue)’의 새로운 콘셉트 포토와 멤버별 영상을 공개했다. 지난 25일 멤버 제이든, 쉐인, 차민준, 강이안의 비주얼을 처음 선보인 데 이어 각자의 개성을 드러내는 콘텐츠로 데뷔 기대감을 높였다.

앞서 도시를 벗어난 자연 속에서 자유로운 분위기를 연출했다면 이번에는 식물, 과일, 곤충 등 자연에서 가져온 소재를 활용해 멤버들의 매력을 담아냈다.

제이든은 초록빛 식물과 함께 싱그러운 분위기를 연출했고 쉐인은 빨강, 노랑, 파랑 등 선명한 색채를 소화했다. 차민준은 블루베리를 머금고 헤드셋을 착용한 모습으로 호기심을 자극했으며 강이안은 코 위에 작은 잠자리를 올려놓은 모습으로 눈길을 끌었다. 단체 사진에서는 모노톤 스타일링으로 네 멤버의 조화를 강조했다.

함께 공개된 영상에는 멤버들이 직접 들려주는 자기소개가 담겼다. 네 멤버는 자신이 좋아하는 것부터 성격, 몰입하고 싶었던 순간, 평생 간직하고 싶은 것까지 각자의 이야기를 풀어냈다. 이를 텍스트와 다양한 이미지로 시각화해 멤버들의 내면과 취향을 엿볼 수 있도록 했다.

오브더블루는 JYP엔터테인먼트 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)가 처음 선보이는 보이그룹이다. 그룹명의 모티브이자 데뷔 앨범명인 ‘out of the blue’는 ‘예상치 못한 순간’, ‘뜻밖의 발견’이라는 의미를 지닌다. 예측 불가능성을 즐기는 자유로운 노마드를 그룹의 정체성으로 내세웠다.

오브더블루는 내년 1월11일 데뷔 앨범 ‘아웃 오브 더 블루’를 발매하고 가요계에 첫발을 내딛는다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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