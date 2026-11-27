‘나인 투 식스’ 박민영이 갑질 논란으로 법무팀에서 밀려난 가운데 육성재가 부서 이동까지 감행하며 든든한 조력자로 나섰다.

지난 26일 방송된 SBS 수목드라마 ‘나인 투 식스’ 2화에서는 직장 내 위기를 맞은 강이지(박민영 분)와 그의 곁을 지키는 한선우(육성재 분)의 모습이 그려졌다. 이날 방송은 최고 시청률 4.8%, 수도권 평균 3.2%를 기록하며 평일 드라마 시청률 1위에 올랐다.

이날 방송에서 법무팀의 에이스 강이지는 악의적으로 유포된 동영상 때문에 갑질 논란에 휘말렸다. 억울한 강이지에게 회사가 내놓은 답은 진상 규명이 아닌 법무팀 퇴출이었다. 송대표(정해균 분)는 “차라리 우아한 퇴장을 해!”라며 퇴사를 종용했지만 강이지는 “퇴근까지 두 시간 남았네요. 법무팀에서 제가 하던 일 마무리하고 퇴근하겠습니다”라며 10년 차 에이스의 자존심을 지켰다.

강이지의 퇴근길을 기다린 사람은 다름 아닌 한선우였다. 자신의 환영회까지 포기한 한선우는 “차장님이 제 환영회 해주시면 안 돼요?”라며 능청스러운 회식 플러팅에 나서 강이지를 웃게 만들었다. 단골 짬뽕집으로 한선우를 데려간 강이지는 소울 푸드인 ‘불짬뽕’을 먹으며 지친 하루를 마무리했다. 강이지가 “넘어진 곳에서 다시 일어서야죠”라며 속내를 털어놓자 한선우는 “이제 보니 차장님, AI는 아니셨네요?”라며 너스레로 그의 마음을 어루만졌다. 불짬뽕의 매운맛에는 속수무책이었지만 강이지의 쓰라린 속내를 헤아리는 한선우의 따뜻한 센스는 설렘을 자아내기 충분했다. 급기야 한선우는 “제가 또 의리파거든요”라며 강이지를 따라 경영지원팀으로 부서 이동까지 신청했다.

경영지원팀장 이정은(차청화 분)은 “여기선 법무팀처럼 나대면 안 된다”라며 잡무 폭탄과 사생활 간섭으로 강이지를 몰아붙였다. 이정은은 강이지에게 시간 내 불가능한 업무를 주며 신경전을 펼쳤고, 이에 강이지는 “골탕 먹이려는 사람 재미없어지게 더 잘해야죠”라며 야근에 돌입했다. 이에 한선우는 “능력 있는 상사 밑에서 제대로 일을 배우고 싶어서 (강차장님을 따라) 경영지원팀으로 왔다”라며 보란 듯이 강이지의 편을 드는가 하면, 야근 메이트까지 자처했다.

회사 밖에서도 두 사람의 인연은 이어졌다. 야근 후 함께 귀가하던 중 같은 아파트의 위아래층 이웃이라는 사실을 알게 된 것. 이 가운데, 한선우가 강이지의 휴대전화에서 수상한 앱이 실행되고 있음을 발견하며 두 사람의 공조가 시작됐다. “한선우 씨, 나 좀 도와줄 수 있어요?”라는 강이지의 요청에 한선우는 친구 정태준(천우진 분)과 함께 몰래 설치된 위치 추적 앱을 찾아냈다. 이를 단서로 동영상 유포자가 강이지의 전 남자친구 김동석(배유람 분)이라는 사실이 밝혀졌다.

강이지는 김동석의 악행을 추궁한 후 경찰에 신고했다. 결국 회사를 떠나게 된 김동석은 강이지에게 “날 너무 경멸하진 말아주라”라며 마지막까지 이기적으로 굴었다. 하지만 강이지는 “이제 이런 대화도 없게 해줘”라며 한치의 여지도 주지 않아 속을 시원하게 만들었다. 특히 김동석의 뻔뻔함에 분노한 한선우가 마치 주먹을 휘두르는 척 사원증을 꺼내 김동석에게 귀여운 복수를 했다.

강이지는 업무 중 자신의 연애사에 대해 불쾌하게 말을 얹는 이정은을 향해 “업무 중 제 사생활 이야기하는 것 그만하셨으면 좋겠습니다”라며 “본사 감사팀에 공식적으로 문제 제기할 수도 있고요”라고 정면 대응했다. 또한 승진 라이벌이었던 정기태(조복래 분)의 부장 명패와 승진 축하 화분을 직접 들고 법무팀으로 향한 강이지가 “난 찍어 누른다고 꺾이는 사람이 아니라, 끝까지 버텨서 보여주는 쪽이니까”라며 다짐했다.

방송 말미에는 높은 곳에 놓인 박스를 꺼내던 강이지가 넘어질 뻔하자 한선우가 그의 등을 받쳐줬다. 서로의 일상에 깊숙이 들어온 두 사람이 미묘한 눈빛을 교환하면서 본격적인 사내 로맨스를 예고했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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