사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 신곡 ‘엔젤 바이트(Angel Bite)’가 발매 초반보다 높은 음원 성적을 거두며 상승세를 타고 있다. 팬덤 중심의 초기 소비를 넘어 청취층을 넓혀가는 모양새다.

지난 16일 발매된 투모로우바이투게더의 미니 9집 ‘퍼펙트 스톰(PERFECT STORM)’ 타이틀곡 ‘엔젤 바이트’는 국내 주요 음원 플랫폼에서 꾸준히 순위를 끌어올리고 있다.

멜론에서는 중복을 제외한 순수 청취자 수가 매일 자체 최고치를 경신하고 있다. 지난 25일 기준 청취자 수는 발매 당일보다 약 60.5% 증가했다. 일간 차트에서도 22~25일 나흘 연속 100위권에 이름을 올렸으며 누적 재생 수는 279만회를 넘어섰다.

스포티파이 한국 데일리 톱 송 차트에서는 발매 당일 84위로 진입한 뒤 23일 12위까지 상승했다. 24일 기준 일간 스트리밍 수와 청취자 수는 발매 당일 대비 각각 2배, 3배 이상으로 늘었다. 애플뮤직 한국 톱100 차트에서도 85위로 출발해 23일 8위까지 오른 뒤 10위권을 유지하고 있다.

통상 K-팝 아이돌의 신곡은 발매 직후 팬덤의 집중적인 소비로 높은 성적을 거둔 뒤 청취자 수가 감소하는 경향을 보인다. 반면 ‘엔젤 바이트’는 발매 이후 시간이 지날수록 여러 음원 플랫폼에서 청취자 수와 차트 순위가 동반 상승하고 있다는 점에서 주목할 만하다.

현실적인 청춘의 이야기를 담은 가사도 인기 요인으로 꼽힌다. 고통과 박탈감 속에서도 소중한 사람을 놓지 않으려는 마음을 솔직하게 풀어내 동세대의 공감을 이끌어냈다. 기존 K-팝에서 쉽게 접하기 어려웠던 직설적인 가사들은 온라인상에서 밈(Meme)으로 확산되고 있다.

정형화된 군무에서 벗어나 감정 표현에 집중한 퍼포먼스도 화제다. 특히 곡 후반부 다섯 멤버가 각자의 스타일로 온몸을 털어내듯 춤추는 안무는 곡의 정서를 효과적으로 전달한다는 평가를 받고 있다.

투모로우바이투게더는 27일 KBS2 ‘뮤직뱅크’, 28일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 29일 SBS ‘인기가요’에 잇달아 출연하며 신곡의 상승세를 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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