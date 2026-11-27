사진=두산베어스, KIA타이거즈 제공

올해 KBO리그를 뜨겁게 달군 강속구와 방망이에 바다 건너서도 관심을 보이고 있다. 다만 아직 잠실과 광주에서 이루고 싶은 일이 남아 있다는 점에선 두 남자의 마음이 같았다.

곽빈(두산)과 김도영(KIA)은 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식의 주역이었다. 평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개) 1위에 오른 곽빈은 투수 부문 수비상까지 챙겼다. 45개 아치를 그려낸 홈런왕 김도영 역시 정규리그 최우수선수(MVP)를 포함해 트로피 4개를 품었을 정도다.

올 시즌 KBO리그를 수놓은 둘의 활약에 미국 메이저리그(MLB)도 눈길을 끌었다. 이달 초 MLB닷컴은 향후 빅리그에 진출할 만한 KBO리거들을 소개하며 곽빈의 직구, 김도영의 장타력에 주목했다. 최근엔 미국 야구 유망주 전문매체 프로스펙츠 라이브가 MLB 구단에 소속되지 않은 선수들을 대상으로 매긴 유망주 순위서 김도영을 1위에 올려놓기도 했다.

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빅리그 도전에 한발 더 가까이 다가선 쪽은 곽빈이다. 이르면 내년 시즌을 마친 뒤 구단의 동의하에 포스팅 시스템(비공개 경쟁입찰)을 통해 해외 진출에 나설 수 있을 전망이다. 오랜 꿈을 숨기지 않았다.

다만 내년이 두산에서의 마지막 시즌이 될 수도 있겠다는 말엔 고개를 저었다. 시상식 직후 취재진과 만난 그는 “(그렇게) 절대 생각하지 않는다. 내년에 잘할 수도, 못할 수도 있겠지만 제 꿈을 위해 도전해 보고 싶다. 어렸을 때부터 바라왔던 꿈”이라고 밝혔다.

개인의 거취보다 앞서 생각하는 건 곰 군단의 반등이다. 올해 정규리그 5위로 가을야구에 복귀했으나 와일드카드 결정전 한 경기 만에 발걸음을 돌려야 했다. 곽빈은 “내년엔 팀이 더 강해질 수 있다. 워낙 (유망한) 젊은 선수들이 많다”며 “5위보다 더 높은 순위에 오를 것”이라고 자신했다.

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이르면 2028시즌 종료 후 포스팅 자격을 얻을 것으로 전망되는 김도영은 한층 신중했다. 두 차례 MVP를 차지하고도 자신의 경쟁력을 냉정하게 바라봤다. 그는 “아직 많이 부족하다. 올해도 시즌을 치르면서 어려웠던 부분도, 헤맸던 부분도 많았다”며 “지금은 해외로 나간다는 건 생각조차 안 하고 있다”고 선을 그었다.

내년 유격수로 변신하는 것도 해외 진출을 염두에 둔 선택은 아니라는 설명이다. 김도영은 “MLB나 일본프로야구(NPB)를 신경 써서 (포지션을) 바꾸는 것도 아니다. 지금 위치에서 최선을 다할 생각이다. 눈앞에 놓인 것만 신경 쓰고 있다”고 강조했다.

팀 성적에 대한 욕심이 크다. “당연하다”고 고개를 끄덕인다. 지난해 8위에 그쳤던 호랑이들은 올해 정규리그 3위로 반등했으나 한국시리즈 문턱서 삼성에 가로막힌 바 있다. 정해영과 한재승, 윤도현 등의 군 입대 등 전력 누수가 불가피한 상황에서도 희망을 내비쳤다.

김도영은 “더 높이 올라갈 수 있을 것 같다는 느낌을 시즌을 치르면서 받았다. 빠진 선수들만큼 또 좋은 선수들이 나올 것”이라며 “무조건 더 나은 순위에서 시즌을 끝내는 게 우리 모두의 목표”라고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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